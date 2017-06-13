Обзор Xiaomi Mi Mix: очень необычный безрамочный смартфон, который вы вряд ли купите

Xiaomi Mi Mix — очень необычный смартфон. У него огромный безрамочный дисплей, керамический корпус, производительная начинка и особый пьезоэлектрический динамик. При этом назвать эксперимент китайской компании по созданию уникального гаджета полностью удачным нельзя. Подробнее о плюсах и минусах устройства читайте в нашем обзоре.





Эффектный дизайн и неэргономичный корпус

Внешне Xiaomi Mi Mix смотрится стильно и достаточно самобытно. Ассоциаций с другими аппаратами при взгляде на него не возникает. Этому, прежде всего, способствует огромный 6,4-дюймовый дисплей, который занимает практически всю фронтальную поверхность и не имеет боковых рамок (подробнее об этом немного позже).





Корпус гаджета выполнен из керамики и отлично собирает отпечатки пальцев. Тыльная сторона при этом очень скользкая, аппарат постоянно норовит выпасть из ладони. Об удобстве использования одной рукой речи также не идет. Дело тут даже не в большой диагонали, а в весе устройства — порядка 200 грамм. Держать смартфон на весу продолжительное время не очень удобно.





На задней панели аппарата также располагается основная камера и датчик отпечатков пальцев. Вопросов к скорости его работы нет. Палец владельца всегда распознается правильно, а разблокировка происходит практически мгновенно.





Единственный минус — не самое удобное расположение сенсора. Чтобы разблокировать смартфон, когда тот лежит на столе, гаджет обязательно придется взять в руку. Кроме того, датчик находится прямо под модулем камеры и первое время их часто путаешь. Симпатичная деталь — золотистая обводка камеры и сканера.

На нижней грани смартфона находится порт USB-C и мультимедийный динамик, которому явно не достает низких частот. Пропустить звонок на улице не получится — у спикера большой запас по громкости. Правда, на максимальных значениях он начинает немного потрескивать.





В наушниках Mi Mix звучит на уровне флагманов от других производителей. Звук объемный, с достаточным количеством басов. Для подключения гарнитуры используется классический 3,5-мм разъем на верхней стороне аппарата.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К преимуществам смартфона также стоит отнести лоток сразу под две nanoSIM-карты и защитный чехол, который идет в комплекте с гаджетом. К минусам — отсутствие возможности установить карту памяти.

Ваши разговоры слышны всем вокруг

Представители Xiaomi заявляют, что дисплей занимает 83,6% поверхности устройства. Рамок вокруг сенсорной панели (не беря в расчет небольшой отступ в нижней части гаджета) практически нет. Из-за этого для разговорного динамика и датчика приближения не нашлось свободного пространства.





Вместо последнего в смартфоне применяется специальный ультразвуковой сенсор. К нему вопросов нет, во время разговора дисплей действительно выключается. Динамик также не простой, а пьезоэлектрический. Это означает, что в качестве излучателя используется экран, который вибрирует на определенной частоте и передает звук.

На качество связи это не влияет. Но при этом голос собеседника хорошо слышен не только вам, но и всем окружающим в радиусе нескольких метров! Исправить ситуацию у нас не получилось. Даже на минимальной громкости диалог между вами и другим абонентом отчетливо различают все в округе независимо от того, на улице вы или в помещении.

Прекрасный дисплей

Диагональ IPS-экрана Xiaomi Mi Mix — 6,4 дюйма. Разрешение — 2040 на 1080 пикселей (362 ppi). Всё вместе это создает картинку отличного качества, которая отличается высоким уровнем контрастности, практически максимальными углами обзора и естественной цветопередачей.





Соотношение сторон дисплея нестандартное. Вместо привычного формата 16:9 используется более вытянутый 17:9, так что в играх и при просмотре видео справа отображается небольшая черная полоса. Но назвать это большой проблемой нельзя. Освободившееся пространство используется экранными кнопками управления системой.

Единственный минус экрана — не самый высокий уровень яркости. Под прямыми солнечными лучами изображение немного высветляется и рассмотреть мелкие элементы (например, текст) становится трудно.

Производительности хватит на несколько лет вперед

Существует две версии смартфона. Первый вариант оснащается 128 ГБ внутренней и 4 ГБ оперативной памяти. Второй — 256 ГБ встроенного хранилища и 6 ГБ оперативки. Процессором в обоих модификациях выступает Qualcomm Snapdragon 821, который работает в паре с видеочипом Adreno 530. У нас на тесте побывала старшая версия устройства.

Более подробные технические характеристики приведены в таблице ниже.

Экран 6,4 дюйма, 2040×1080 пикселей, IPS Процессор Qualcomm Snapdragon 821, 2,35 ГГц Память, ГБ 6 / 256, microSD нет Фронтальная камера 5 Мп Основная камера 16 Мп, f/2.0, EIS, фазовый автофокус Аккумулятор 4400 мАч Габариты и вес 158,8×81,9×7,9 мм, 209 грамм

В популярном синтетическом тесте производительности AnTuTu гаджет набирает около 140 000 очков, что для прошлогоднего флагмана — отличный результат. Аппарат создан с заделом по мощности на несколько лет вперед.

Проблем с производительностью при решении повседневных задач вроде серфинга в интернете с десятком одновременно открытых вкладок и нескольких других приложений или плавностью работы интерфейса у смартфона, ожидаемо, нет.





«Тяжелые игры» как WOT Blitz на максимальных настройках графики также показывают отличные результаты. В среднем «танки» идут при 55−60 кадрах в секунду с редкими просадками до 45−50 кадров в сценах с большим количеством визуальных эффектов на экране.

Важно, что за полчаса игры корпус смартфона нагрелся лишь в верхней части возле основной камеры. При этом назвать нагрев критичным нельзя — держать девайс в руке оставалось вполне комфортно.

До полутора дней работы

В смартфоне установлена батарея емкостью в 4400 мАч. В интенсивном режиме использовании (с постоянно включенным мобильным интернетом или Wi-Fi, синхронизацией нескольких мессенджеров и социальных сетей, прослушиванием музыки через стриминговый сервис и получасом разговоров) гаджет продержался около полутора дней.





С учетом размера экрана и производительного «железа» результат весьма достойный. Но если играть в игры, то больше чем на день автономной работы рассчитывать не стоит. Наши наблюдения также подтверждают результаты синтетического теста AnTuTu Tester, в котором аппарат набрал порядка 8,5 тысяч очков — результат выше среднего.

Кроме того, Xiaomi Mi Mix поддерживает технологию ускоренной зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. От комплектного адаптера питания устройство заряжается около двух часов.

Камера не дотягивает до уровня других флагманов

Основной фотомодуль Mi Mix обладает разрешением в 16 МП и при дневном свете способен выдавать вполне приличные снимки. Хотя до уровня более именитых конкурентов 2016 года, вроде Samsung Galaxy S7, камера немного не дотягивает.





















В условиях недостаточного освещения качество фотографий падает. Часто снимки получаются смазанными и нечеткими, на них хорошо заметны шумы. Сказывается отсутствие оптической стабилизации изображения.









Фронтальная 5-мегапиксельная камера находится в необычном месте в нижнем правом углу корпуса. Такому расположению она обязана безрамочному дисплею, из-за которого ей так же, как и другим датчикам, не нашлось места в верхней части аппарата. В итоге при съемке смартфон приходится переворачивать — это не очень удобно.

Качество получаемых селфи находится на хорошем среднем уровне, но не более.





Резюме

К плюсам Xiaomi Mi Mix отнесем качественный безрамочный дисплей, высокую производительность и очень запоминающийся дизайн.

Среди минусов стоит выделить скользкий и неэргономичный корпус, большой вес, неудобно расположенную фронтальную камеру, отсутствие защиты от воды и пьезоэлектрический динамик, благодаря которому диалог с собеседником слышат все окружающие в радиусе нескольких метров.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

При цене около 1300 рублей назвать смартфон хорошим выбором достаточно сложно. Он, скорее, является демонстрацией возможности компании по созданию высокотехнологичных девайсов, а не готовым коммерческим продуктом.

За запрашиваемые за гаджет деньги сегодня можно приобрести куда более сбалансированное решение топовых производителей. Например, Huawei P10 Plus или прошлогодний Samsung Galaxy S7 Edge.

Смартфон для тестирования был предоставлен официальным импортером Xiaomi в Беларуси — ELKO.BY . Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.