Женщины на судне: как леди-босс - 2017 стали капитанами

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LADY.TUT.BY при поддержке Альфа-Банка представляет шестой сезон проекта о серьезном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».

— Да, в этот раз обувь у меня поудобнее будет, не скользит точно, — обращается к «боевым подругам» Надежда Ручанова. — Урок усвоен.

— Перчатки лучше все же взять. Так со шкотами удобнее работать, чтобы руки о них не «жечь», — напоминает Наталья Гулак.

— И головные уборы, дамы, не забудьте, — слышится вдалеке.

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Так, еще на берегу, перед началом этапа «Матч-рейс на спортивных яхтах» участницы проекта «Леди Босс — 2017» стараются учесть все замечания и советы своих наставников Алексея Журикова и Максима Белькевича, инструкторов яхтенной школы Beneteau . Да, прежде чем выйти в море (пусть и Минское) с леди поработали асы парусного спорта. Несколько уроков теории управления яхтой и практические занятия со шкиперами-профи сделали свое дело — девушки готовы в путь!

Давайте посмотрим, как девушки справлялись с экстремальным этапом!













Перед любым ответственным событием (а яхтинг иначе не назовешь) сложно не волноваться, даже если ты, казалось, готов на все сто. Прежде всего, страшно подвести своих напарниц — участницы управляли яхтой втроем. Не менее ответственно не оплошать и перед штурманами-учителями. Дает о себе знать и желание победить — конкурс все-таки. Ну и, пожалуй, самым пугающим и коварным обстоятельством для всех яхтсменов была и остается погода.













Однако опасения участниц были напрасны. «Какой классный ветер! Нам везет сегодня! Чувствую, зажжем!» — комментировали леди, глядя на волны. С таким боевым настроением и желанием покорить водную стихию началась регата проекта «Леди Босс — 2017»!













С берега наблюдателям-болельщикам понять, что происходит на воде, было непросто. Одинаковые фирменные куртки и бейсболки Альфа-Банка на участницах не оставляли шансов издалека распознать своих героев. А соревнующиеся яхты издалека напоминали кружение вальса: казалось, что все они идут совсем рядом, имея равные шансы на победу. Как хорошо, что лучших в водной гонке выбирают люди, которые с парусным спортом на «ты». Нам же оставалась только наслаждаться слаженной работой, уверенностью и целеустремленностью леди-босс!

















— Когда девушки приходили к нам на практические занятия, погодные условия были другими — парниковыми. Из-за чего движения «спортсменок» были вальяжными, плавными. Сегодня же в полной мере дал о себе знать ветер. Вот тут и динамичность появилась. Но леди со всем справились! И даже те, кто не был на обучении. Приятно удивило, что дамы боролись до самого конца! Никаких поблажек ни себе, ни соперницам, — рассказал Алексей Журиков, инструктор яхтенной школы Beneteau.





— Этап прошел блестяще! Участницы умницы! Надеюсь, что я как человек, влюбленный в яхтинг более 10 лет, смогла подарить многим такое же чувство. Хочется верить, что с каждым годом в парусном спорте Беларуси будет все больше красивых и успешных женщин, — прокомментировала этап Светлана Зе ре , руководитель проекта «Леди Босс».





Но несмотря на старания всех леди-босс, соревнование есть соревнование и комплект медалей для команды-победителя один. Итак, лучшими «управленцами» яхты признаны Вера Быкова, Юлия Забабуха, Наталья Гулак.









Серебро — за командой в составе Валентины Неизвестной, Ирины Тарасевич, Елены Симончук.





Бронзу взяли Наталья Бураковская, Алла Кашкан, Ольга Гринкевич.





Четвертое место заняла команда Катерины Левченко, Екатерины Варгановой, Надежды Ручановой.





— Кажется, уже никого не удивляет смелость и открытость участниц проекта «Леди Босс» всему новому, их готовность пробовать себя в новых амплуа. В преддверии финала проекта организаторы приготовили для бизнес-леди настоящий сюрприз — целую серию максимально активных этапов. На этот раз девушки открыли для себя спортивный яхтинг и в очередной раз попробовали приручить водную стихию. Особенно впечатляло, с какой выдержкой и волей к победе участницы подошли к соревнованию. Команды во главе с капитанами безоговорочно верили в свои силы и до самой последней минуты боролись за лидерство. Нельзя не отметить в очередной раз и то, как умело девушки справились с построением эффективной работы в командах. Все это, безусловно, будет принято во внимание при подведении итогов проекта. А пока бизнес-леди хотя и думают о финале, итогах и результатах, но тем не менее не забывают получать удовольствие от процесса — это совершенно очевидно по их горящим глазам, драйву и искренним эмоциям, — отметила Елена Касперович, главный специалист по связям с общественностью Альфа-Банка.



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Сладкими угощениями после этапа девушек побаловала компания VIP-PRESENT Chocolatier. VIP-PRESENT Chocolatier — это традиции ручного производства шоколада в сочетании с современными технологиями авторской упаковки.

— Это прекрасно, что у каждой участницы проекта есть возможность познакомиться с яхтами, попробовать свои силы в управлении, получить порцию адреналина в гонках. По своему опыту могу сказать, что вряд ли сама без проекта увлеклась бы этим удивительным хобби. Уверена, каждая участница на этапе «Матч-рейс на яхтах» получила дозу азарта, удовольствия, хорошего настроения и соперничества. А справиться с волнением, как всегда, нашим леди помогла артезианская вода AURA, — рассказала Алена Авдеенко, акционер и директор по продажам ОАО « Лидское пиво », участница «Леди Босс — 2016».

«Я влюбилась в яхтинг!» — говорили участницы на берегу. Надеемся, эти «чувства» не угаснут и в скором времени ряды яхтсменов нашей страны пополнятся. А сейчас узнаем у самих девушек, каково это, ходить под парусом.

— Эту мою первую регату никогда не забуду! Солнце, ветер, локоны на море закручиваются еще сильнее — просто дух захватывает. И мы на этой нежной легкой «скорлупке» вдруг полетели, как три чайки. Очень волнительно! Ощущение драйва, восторга, страха — все вместе. Конечно, все зависит от команды. Мне очень повезло. Наша команда оказалась лучшей — мы заняли первое место! Огромное спасибо рулевому Наташе Гулак, Юле Забабухе, которая была на гроте, и Максиму — нашему шкиперу. Без его мудрых советов вряд ли бы мы сумели выиграть.

Всегда мечтала о яхтинге. Но никогда не могла подумать, что эта моя мечта станет реальностью. Огромное спасибо организаторам проекта за эту потрясающую возможность! Я говорю «первая» регата, потому что теперь уже, попробовав, обязательно хочу повторить!

Юлия Забабуха, генеральный директор компании СП «Унибелус» ООО :

— Яхтенный спорт всегда казался мне чем-то далеким и малопонятным: ну как можно управлять лодкой на парусах? А если ветер встречный? И вот буквально за пару дней опытные мастера своего дела Максим и Алексей научили нас азам яхтинга. Оказалось, благодаря слаженности команды и под чутким руководством шкипера можно не просто покорить водный маршрут, но и прийти первыми к финишу! Когда ты буквально летишь на парусах, сердце начинает биться чаще. А когда понимаешь, что приходишь первым, сердце просто вырывается наружу! Спасибо нашему шкиперу Максиму, который умело управлял нами, моей команде — Наташе Гулак и Вере Быковой, и Алексею, который провел с нами подготовку. А еще хочу отметить всех наших девочек — многие из нас были до этого далеки от яхт, и, тем не менее, все команды сражались за победу отчаянно и отважно! Море покорили, следом — покорение воздуха…





Ирина Тарасевич, соучредитель, финансовый директор ОДО «Ирен ЭСТЕТ» :

— Яхтингом и гонками я «заболела» в этом году, когда попала на «Регату топ 50» в Греции. Поэтому основу гонок я уже понимала, но на Минском море соревнования проходили на спортивных яхтах. И это было для меня ново.

Начало гонок — это особое состояние души и тела, когда вы летите над водой, когда яхта под парусом набирает темп, и ваше сердце следует за ней.

Точный расчет, постоянный контроль, небольшой страх, за которыми следуют азарт победы и горечь поражения. Наша команда (Валентина Неизвестная, Елена Симончук и Ирина Тарасевич) заняла 2 место. И я знаю точно: тот, кто выиграл хотя бы одну гонку, не сможет отступить и обязательно захочет повторить это снова.

Валентина Неизвестная, управляющий партнер ООО «РСМ Бел Аудит» :

— Я получила от регаты колоссальное удовольствие! Наша команда в составе Ирины Тарасевич и Елены Симончук заняла второе место, уступив команде Натальи Гулак. Это были честные соревнования, и победил сильнейший. Наталья Гулак настоящий профессионал в яхтинге, и нам было не стыдно проиграть.

Я думаю, всех участниц проект «Леди Босс» наполнил новыми эмоциями, ощущениями, опытом. Яхтинг — это уникальная возможность попробовать то, чего ты никогда еще не делал. Еще раз огромное спасибо за это организаторам!

Нам повезло с погодой, было солнечно и достаточно ветрено. На матч-рейсе я получила настоящее эстетическое удовольствие, так как это не только интересно, но и очень красиво!





Наталья Бураковская, Адвокатское бюро Parada+partners, партнер, адвокат:

— Матч-рейс — один из самых ярких этапов. Мне всегда нравились яхты и море — для меня это связано с путешествием, новыми горизонтами, свежим ветром и свободой. Поэтому участвовать в этом мероприятии было сплошным удовольствием, тем более что погода и невероятной красоты облака над Минским морем этому очень способствовали! Спасибо нашему капитану Алексею за профессионализм, терпение и уроки, которые он нам дал. У меня появилось новое желание — пройти обучение в яхтенной школе Beneteau, тем более что это рядом с Минском. Буду считать это первым шагом в сторону исполнения своей мечты о кругосветном путешествии на яхте.





Надежда Ручанова, директор ActiveCloud (ООО «Активные технологии»):

— Обычно яхтинг у нас ассоциируется с чем-то недоступным — развлечением миллионеров, требующим многих лет подготовки и огромных финансовых вложений. И это просто удивительно, что вблизи от Минска себя можно попробовать в этом прекрасном командном виде спорта и понять, нравится он тебе или нет.

Я уже до проекта занималась яхтингом и даже в прошлом году со своими друзьями ходила в небольшой переход по Италии. Поэтому для меня в этом этапе не было чего-то принципиально нового. Но что меня по-настоящему удивило — это тот уровень, на котором проходили занятия в школе Beneteau: оба инструктора, которые занимались с девушками, прекрасно и доходчиво объясняли достаточно сложные вещи.

Хочу отметить слаженную работу нашей маленькой команды: Екатерины Левченко, Екатерины Варгановой. И несмотря на то, что нам не удалось выиграть, мы все были победителями.

— Этап «Покорение воды» стал для меня действительно покорением (улыбается). На яхте я ходила первый раз, поэтому это было и увлекательно, и волнительно одновременно, а матч-рейс добавил азарта (улыбается). Спасибо яхтенной школе Beneteau за возможность испытать такие ощущения! Теперь я понимаю, почему в море влюбляются раз и навсегда!

Катерина Левченко, сооснователь OrangeProcess :

— Матч-рейс — это просто бомба! Когда я сделала первые шаги по пирсу, мелькнула мысль: «Может, ну их, эти яхты?». Потому что пирс качался. Я представила, что будет на палубе яхты. В общем, сидела на яхте и боялась. А девочки меня поддерживали и говорили: «Все не так страшно, ну, может, только первый раз, когда яхта наклонится градусов на 45». Дрожащими руками я держалась за шкоты, которые вначале назвала веревками, и мы пошли под парусом, а не поплыли, как мне по незнанию могло показаться (улыбается). Как только началось движение, страх улетучился. Я не знаю, как это случилось. Мне понравилось все: и мощь ветра в парусах, и работа в команде, без которой невозможно управлять яхтой, и азарт в соревнованиях. Хочу ли я повторить этот опыт? Однозначно да!





И кто еще смеет говорить, что женщина на корабле — это к беде? Думаю, после увиденных и услышанных аргументов от самых успешных бизнесвумен страны эта фраза потеряла свою актуальность.





Ольга РАЧКО, руководитель и соучредитель ООО «Антикризисное управление», победительница «Леди Босс — 2015»: — Гонки на яхтах позволили девушкам продемонстрировать свое умение работать в команде, рисковать, делегировать и принимать на себя ответственность, а также молниеносно принимать решения. Поверьте, значимость этих навыков невозможно переоценить в бизнесе.

Поэтому я бесконечно восхищена командами: каждая действовала, словно единый организм, и работала слаженно и чётко, подчиняясь капитану судна.

Матч-рейс на яхтах стал предпоследним этапом конкурса. И, признаться, от этого немного грустно: я с большим интересом наблюдала за приключениями участниц все эти месяцы. Да, многим из них было непросто, но каждая из девушек проявила себя максимально!

Жюри предстоит очень сложный выбор в этом году. Пожелаем же удачи и судьям, и нашим прекрасным участницам, каждая из которых достойна звания лучшей бизнес-леди страны. Валерий ПАПАКУЛЬ, адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры»: — Смотря на наших леди, которые покоряли водные просторы Минского моря на этапе «Матч-рейс», ассоциация пришла сама собой: яхты созданы для девушек, а девушки созданы для яхт! И не только для того, чтобы в открытом купальнике стоять на носу яхты с бокалом шампанского (хотя и для этого, конечно, тоже), но и для ярких, стремительных гонок! Потому что девушки привносят в этот прекрасный вид спорта и вид отдыха красоту, непосредственность и эмоциональность! Тот, кто уже познал это чувство пьянящего полета над водной стихией, не даст соврать: эти ощущения очень затягивают, их хочешь переживать снова и снова.

На мой взгляд (а он хоть и не столь профессиональный, но и не совсем обывательский), наши прекрасные дамы отлично справились с управлением, ветром, а самое главное, своим первоначальным предстартовым волнением, и показали очень хороший уровень. А если что-то не получалось, то это дело поправимое, ведь в Беларуси созданы действительно классные условия для обучения яхтингу. Было бы желание. И я очень рад, что такое желание возникло практически у всех участниц. А это значит, что скоро водную стихию не нужно будет на яхте покорять, от нее нужно получать удовольствие, драйв и классное настроение! От всей души желаю этого нашим участницам!

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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