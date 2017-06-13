Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждём ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

Сегодня публикуем письмо читателя, который совершил ошибку и потерял семью, но понял, что хочет вернуть отношения с женой. Возможно ли это?





— В браке мы с женой были почти 15 лет, из них 13 — вполне счастливые. После 7 лет брака появились дети, очень желанные и долгожданные, мы переехали в новое жилье, живи да радуйся. Но за внешним благополучием скрывались проблемы, начала появляться постоянная раздраженность, расти отчуждение. И я, увы, выбрал худший из вариантов: пошел налево, попал в очень тяжелые отношения. К неверности добавлялось огромное количество грязи. Жена терпела это очень долго, я уходил, вернулся, продолжал связь, пытаясь ее скрывать. В конце концов жена не выдержала и подала на развод. Так почти 2 года назад появился штамп о разводе, которого я очень не хотел, несмотря на то, что это был логичный финал. Но тем не менее, я проводил и провожу с детьми много времени, вижу их почти каждый день, исправно плачу алименты, оставил квартиру, перебравшись в родительскую. И я пытался начать новую жизнь, появлялись отношения, но в итоге сбегал, причиняя боль тем, от кого сбегал. Последние такие отношения длились около года, даже строились какие-то планы на будущее, но недавно я понял, что заменить мне бывшую жену у девушки так и не получилось, что я думаю о том, что когда-нибудь я к ней вернусь.

Надо отметить, что бывшая жена разрыв тоже не пережила еще. Дети и она до сих пор страдают, что она не может простить того, что я сделал: при этом время от времени проскакивает — может быть, когда-нибудь это пройдет и мы, опять же, может быть, воссоединимся. Я понимаю, что это элемент манипуляции, но стараюсь лояльно относиться к ее выпадам.

После последнего разрыва появилась пустота. Я зачеркнул то новое, что начало появляться с человеком, который меня полюбил со всеми моими такими обстоятельствами, и представления не имею, что делать со старым, возможно ли там что-то. Хотя бы в силу того, что бывшая жена не понимает: кроме того, что послужило естественным поводом для развода, были и явные предпосылки для этого, ответственность за которые мы несем уже вдвоём. Но когда речь заходит об этом, разговор заканчивается тем, что мы, мол, развелись, живи и радуйся, что избавился от плохой жены.

Очередные новые отношения я заводить уже не хочу, да и от только что завершившихся я получил еще один комплекс вины, так что даже и боюсь. И не знаю, что делать.

Оксана Бланк, практикующий психолог «Центра успешных отношений »:

— Получается ли у вас жить в настоящем? Получать удовольствие от того, что с вами происходит? Или же вы часто ищете чего-то лучшего?

Вы уже сами видите этот сценарий — разрушение отношений происходит практически одинаково, вы обесцениваете то, что с вами происходит в текущем моменте. Пытаетесь вернуться в прошлое либо надеетесь на будущее, а настоящее становится чем-то незначительным.

Возможно ли, что отношения для вас — это способ убежать от себя, от собственных переживаний? Даже когда вы говорите «пытался начать новую жизнь», выясняется, что вы имеете в виду «появлялись новые отношения».

Найдете ли вы такую женщину, как ваша жена, появятся ли такие же отношения — скорее всего, нет. И из того, что вы рассказываете, становится также понятным, что, скорее всего, не произойдет и восстановления вашей прошлой семьи, по крайней мере до тех пор, пока остается так много непроработанных вопросов.

Юридически ваш развод произошел, но эмоциональный разрыв — нет. С бывшей супругой вы продолжаете жить прошлым, высказывать друг другу претензии, что-то вспоминать, отрабатывать взаимные переживания. И похоже, что вы продолжаете решать возникающие вопросы как супруги, а не как родители.

И для вас очень важно быть в этой связи. Вероятно, прошло не так много времени, чтобы действительно с этим справиться.

Но именно эта ситуация не дает вам двигаться дальше, потому что постоянно есть сравнение с чем-то прошлым, преломление ситуации через то, что когда-то было, фантазии. Как правило, в таком случае человек чувствует пустоту, потерю времени, безысходность, апатию, отсутствие энергии, развития. Это приводит к тому, что человек недоволен собой.

Оптимальный путь для вас сейчас — не заводить новые отношения. Пока вы не разберетесь с тем, чего хотите добиться, пока не выстроите отношения с бывшей супругой так, чтобы они не приносили переживаний, скорее всего, ваши новые отношения будут развиваться всё по тому же сценарию, что только усилит ваш комплекс вины, у вас опять появится ощущение, что вы кого-то использовали.

Любой разрыв — это потеря, а потеря — это то, что нужно пережить, необходимо справиться с этим. Однозначно рекомендую обратиться к специалисту, потому что с потерей тяжело справиться самому. Неважно, мужчина ты или женщина, порой все настолько запутано, что выхода не видно, и в то же время все видится однозначным, ты даешь однобокие оценки. Вы, например, даете себе однозначную оценку «разрушителя», но ведь не вы один виноваты в том, что ваши отношения разрушаются.

Постарайтесь найти опору не в отношениях. Сейчас они не принесут позитива в вашу жизнь.

Ищите ресурсы в карьере, в любимых увлечениях, в общении с детьми. Ищите те ресурсы, которые помогут вам почувствовать ценность настоящего, а не жить в перспективе.

Когда только через другого человека ты можешь обрести полноту жизни, добиться чего-то настоящего очень тяжело.

Оксана Бланк, психолог

«Центра успешных отношений» (Psycenter.by)