Пару недель назад в интернет-сообществах активно обсуждалась история увольнения вполне себе анорексичной модели прямо накануне показа с формулировкой « слишком раздутый живот ». История эта несколько ошарашила общественность, свято верящую в мир победившего бодипозитива.

«Толстуха"-модель Ульрикке Хоер

Можно было бы сказать: да ладно, в модельном мире свои правила, всякое бывает, а в реальной жизни — долгожданный разгул свобод и навязанный когда-то стереотип 90−60−90 давно изжил себя за ненадобностью. Но нет. На самом деле весь мир — сплошной подиум, и существующие здесь требования порой могут превосходить даже самые смелые дизайнерские фантазии и мечты…

Чем ближе пляжный сезон и отпуска, тем больше нарастает истерия, связанная с традиционной темой «похудеть к лету», тем больше появляется инструкций и диет. Все силы — на борьбу с целлюлитом, благо для этого существует огромное количество средств и методик: сыворотки и кремы, водоросли, обертывания и эмульсии, массажеры, специальные жесткие щетки и специальный антицеллюлитный массаж. А еще мне недавно советовали мед — его нужно наносить на проблемные места и лупить по ним ладонями что есть мочи. Мед все токсины вытянет, и целлюлит уйдет навечно.

Целлюлит — это вообще отдельная тема, конечно. Папарацци ловят звезд на пляже и высматривают целлюлит. Глянцевые журналы публикуют материалы типа «10 знаменитостей, которым нельзя показываться на пляже без парео». Да мы и сами не лыком шиты: под фотографиями танцовщиц столичных ночных клубов часто встречаются саркастические мужские комментарии: а что, это конкурс у кого целлюлита больше?



izuminki.com

Это до какой же степени индустрия глянца промыла нам мозги?

В нашем обществе по-прежнему нездоровое отношение к телу, к внешнему виду, к уходу за собой. Лишний вес, целлюлит и нежелательные волосы — вот главные враги любой женщины, находящейся в здравом уме, и все силы она должна положить на борьбу с ними.

Как бы женщины ни хотели вырваться и вдохнуть полной грудью, их упорно пытаются загнать в некие стандарты, затолкать в тренажерный зал, записать на депиляцию, впихнуть в неудобное, но сексуальное нижнее белье. Женщина обязана, должна, вынуждена соответствовать чьим-то стандартам и сексуальным фантазиям.

Сорок восьмой размер одежды — это супер плюс сайз, существует только один вариант: или xs, или лишний вес. Третьего не дано.

И даже если известный бренд и снимает в рекламе купальников обычных женщин, то заголовки такого рода подаются как шокирующие, ведь это событие из ряда вон выходящее, а фраза «обычные женщины» в данном контексте звучит и вовсе чуть ли не оскорбительно.

Все это поддерживает и без того существующие комплексы, в результате которых «обычные женщины» стесняются выйти на пляж, питают нелюбовь к себе, неприятие собственного тела. Делит людей на тех, кто лучше и тех, кто недотягивает. Формирует постоянное чувство вины — за пирожное, за живот, за недостаточно подтянутую попу и грудь размера А.



Кире Найтли подрисовали грудь, «чтобы было красиво», в рекламе Шанель, несмотря на то, что она была против.

И хотя движение бодипозитива и не стоит на месте, но чем больше развивается бодипозитив, тем больше развивается и фэтшейминг. Чем больше женщины стремятся вырваться на свободу, избавиться от всех этих стереотипов, штампов и стандартов, тем больше негатива и противодействия встречают на своем пути.

Часто можно услышать, что бодипозитив — это о том, чтобы перестать следить за собой, что это такая секта, призывающая вас погрязнуть в пучине жира и грязи, что сегодня ты внушаешь себе, что 50-й размер — это нормально, а завтра уйдешь жить под мост. Часто можно услышать, что бодипозитив придумали для того, чтобы оправдывать собственную лень.

Но мало говорят о том, что человеку может быть комфортно в его весе, и это нормально. И даже оправдывать собственную лень имеем право вроде как.

Но даже в самом радужном варианте всегда найдется тот, кто придет и скажет: это все, конечно же, прекрасно, но… Желающим отстоять право на лишний вес или неидеальное тело припомнят все, начиная от проблем со здоровьем и заканчивая тем, что своим видом они якобы оскорбляют их чувство прекрасного.

А с появлением инстаграма с его пабликами накачанных поп обычному человеку с целлюлитом теперь вообще из дому не выйти.

Трудно бодипозитивить, его просто душат попы.

И если ты достаточно молодая еще женщина и при этом у тебя есть небольшой животик, тебя обязательно пытаются усадить в общественном транспорте, потому что ну не может же быть живота у молодой женщины, только накачанный пресс. Ирония в том, что когда я действительно была беременна, и было жарко, и я плавилась в общественном транспорте, болтаясь на поручне в полуобморочном состоянии, мне ни разу не уступили место. А сейчас стоит мне только в период ПМС посидеть недельку на пирожных и все они «идут в живот», меня обязательно пытаются усадить. Ну что тут скажешь? Я не беременна, я просто много ем?

Часто можно услышать, что бодипозитив — это обычная распущенность. И если я ем пирожные после шести — это она и есть, та самая распущенность.

Просто возьми себя в руки.

А мне и так неплохо.



Плюс-сайз модель Эшли Грэм

Вообще несложно заметить, что даже к курильщикам и алкоголикам у нас относятся с большим пониманием, чем к полным людям. Вроде как понятное дело, что не так это просто взять и бросить курить (на самом деле просто, конечно) или пить не просыхая. И только если дело касается полного человека, то сразу все становится очень легко и просто, сразу все вспоминают о силе воли. Просто возьми себя в руки. Просто не ешь.

Если бы в жизни вообще было все так легко и просто, то в мире не было бы несчастных людей, все порхали бы как бабочки, свободно владели десятью иностранными языками и жили бы в Исландии, да…

Или вот, например, дизайнер женской одежды недавно объясняла, почему она не шьет вещи больше 44−46 размера, эмоционально рассказывая о ногах-тумбах и о том, что она хочет делать красоту, а не кутать в простыни толстух.

А что такое красота? Бодипозитив — он, конечно, не совсем о красоте. Это довольно широкое понятие, и каждый понимает его по-своему. Для одних это о красоте, для других — о любви к себе, о принятии, а для кого-то — это вообще не о теле и не о весе, а о счастье быть. Просто быть, жить, чувствовать.

Проблема в том, что между понятием «красота» и понятием «счастье» очень часто ставят знак равенства. Похудей, накачай попу, увеличь грудь — стань красивой и станешь счастливой. И это один из самых великих обманов современности.

Конечно, нельзя вот так просто прийти и сказать, что можно быть толстой, расходимся. И разрушить все то, что формировалось десятилетиями. Это не одного дня дело, а длительный процесс.