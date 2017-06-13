Донорство крови в Беларуси: мифы и реальность

О донорском движении в нашей стране на радио Sputnik Беларусь рассказали заместитель директора Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Минздрава Татьяна Клестова и председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста Елена Фадеева.

"Например, в Молдове сейчас стопроцентное безвозмездное донорство и у них хорошо развито волонтерство, но в то же время почти 10 лет им понадобилось на то, чтобы это донорство на 100% восстановить. Мы только три года занимаемся восстановлением безвозмездного донорства и показатель в 20% для Беларуси — это тоже немало", — отметила Клестова.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Беларуси к 2020 году полностью перейти на добровольное безвозмездное донорство. При этом не сегодняшний день наша страна полностью обеспечена гемопродукцией .



© Sputnik / Виктор Толочко Вопрос крови: бесплатно или за деньги

В соответствии с белорусским законодательством, для доноров, сдающих кровь на платной основе, предусмотрен достаточно широкий набор льгот. В настоящее время, по словам специалистов, прорабатывается ряд документов с тем, чтобы пересмотреть эти льготы.

"Речь идет не столько о денежных компенсациях, а именно о создании льгот для безвозмездных доноров. Основная политика заключается в том, чтобы сохранить донорский потенциал и здоровье доноров", — уточнила Клестова.

Стать донорами в Беларуси могут люди в возрасте от 18 до 60 лет. При этом с увеличением пенсионного возраста в стране может быть увеличен и возраст доноров крови. Донорский стаж можно продлить и сегодня, в частности, донорам с резус-отрицательной принадлежностью.

Также специалисты прокомментировали некоторые народные мифы, например, о том, что кровопотеря у донора может негативно сказаться на его здоровье и самочувствии.

"Любая кровопотеря стимулирует организм человека к тому, что потеряно. Соответственно, происходит самообновление крови и идет прилив сил. Женщины, кстати, лучше переносят донации и кровопотери. У многих доноров, которые ходят к нам каждые 2 недели, даже есть потребность в сдаче крови, потому что действительно улучшается самочувствие и здоровье", — отметила Клестова.

Кроме того, есть разнообразная статистика, в том числе, и зарубежная, свидетельствующая о том, что доноры дольше живут и реже болеют сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, сказали собеседницы.

Беседу о донорском движении в нашей стране слушайте на радио Sputnik Беларусь.