Гидромет о погоде на среду 14 июня: снова дожди и грозы

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Дождливая погода сохранится в Беларуси в среду 14 июня: местами прогремят грозы, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, днем ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.

"В среду будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны снова пройдут кратковременные дожди, возможны грозы", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха в течение дня в республике составит от +14°С до +20°С.

В Минске, по словам собеседников Sputnik, также прогнозируются кратковременные дожди, не исключены грозы. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +15..+17°С.

Ранее Sputnik в Гидромете рассказали, что с ростом давления погода в Беларуси начнет улучшаться: дожди прекратятся уже в четверг 15 июня .