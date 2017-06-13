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Гидромет о погоде на среду 14 июня: снова дожди и грозы

14.06.2017 07:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн – Sputnik. Дождливая погода сохранится в Беларуси в среду 14 июня: местами прогремят грозы, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде на среду 14 июня: снова дожди и грозы
© Pixabay
Рябов: дожди в Беларуси прекратятся в четверг 15 июня

По информации синоптиков, днем ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.

"В среду будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны снова пройдут кратковременные дожди, возможны грозы", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха в течение дня в республике составит от +14°С до +20°С.

В Минске, по словам собеседников Sputnik, также прогнозируются кратковременные дожди, не исключены грозы. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +15..+17°С.

Ранее Sputnik в Гидромете рассказали, что с ростом давления погода в Беларуси начнет улучшаться: дожди прекратятся уже в четверг 15 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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С ростом давления погода в Беларуси начнет улучшаться: дожди прекратятся уже в четверг 15 июня.

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