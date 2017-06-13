Говори и улыбайся: топ-5 белорусских блогеров на YouTube

Международный день блогера отмечают с 2004 года – это не праздник ООН, но он достоин внимания: многие только 14 июня узнают о модных блогерах и впервые слышат их имена. В честь такого "профессионального праздника" Sputnik подготовил обзор самых популярных на сервисе YouTube белорусов.

Андрей Шавель / LaGGeRFeeD

Возможно, вы не слышали этого имени и даже не читали о нем на модных молодежных ресурсах, но именно Шавель – один из популярнейших белорусских видеоблогеров. На его канале LaGGeR более двух миллионов подписчиков, а суммарное число просмотров превышает полмиллиарда.

Шавель живет в Лиде и прославился благодаря своим роликам об игре Minecraft. Юноша делает обзоры модов, выкладывает интересные моменты и иногда (но редко) пускается в размышления. Таких блогеров из Беларуси много, но для примера приведем из всех "стримеров" только Шавеля.

Влад Бумага / А4

Именно из-за этого юноши в начале июня в столичном ТЦ случилось такое столпотворение, что охране пришлось практически выгонять людей: на встречу с Бумагой собралось несколько тысяч человек . Хотя, если сравнить с числом подписчиков (полтора миллиона), то это совсем не много.

Блог Бумаги на YouTube посвящен всему подряд: он и поет, и обклеивает танки стикерами, и красит брови в зеленый цвет – все это делает, конечно же, "на спор". Пока у Влада лишь около 79 миллионов просмотров, но недавно им занялись профессионалы своего дела – про А4 мы услышим еще не раз, особенно учитывая то, как он умеет "наводить хайп".

Ильдар Хабибуллин / Приятный Ильдар

Минчанин Ильдар учился в БГУИР, одно время сотрудничал с модным журналом, а в итоге нашел себя в видеоблогинге. Сейчас у Ильдара более миллиона подписчиков и 132 миллиона просмотров его видео, самое популярное из которых – о скандале с Дианой Шурыгиной и шоу на "Первом канале".

На своем канале Ильдар часто рассуждает о последних телешоу и новинках в мире интернета, а также ведет своеобразную рубрику "хочу работать" – пробует себя в разных профессиях: от спасателя до мусорщика. Раскруткой Хабибуллина занимается то же агентство, что и Влада Бумаги.

Дима Ермузевич

Ермузевич дружит с Владом Бумагой и его девушкой Юлей Годуновой еще с тех пор, когда знаменитым был только он. Диме 19 лет, и сейчас у него более 685 тысяч подписчиков на YouTube, которые посмотрели его ролики 44 миллиона раз.

Снимает Ермузевич видео разного плана: и про романтические фото звездных пар, и про свой день рождения, и "вещи, которые я понял в 18 лет". Самое популярное видео на канале Ермузевича – про то, как он танцует один дома, этот ролик просмотрели более 1,3 миллиона пользователей.

Юлия Годунова

Минчанке Годуновой 19 лет, она учится в БГУ и проводит много времени с другом Ермузевичем и бойфрендом Бумагой. Известна Юлия и своими видео: на канал девушки подписались уже около 282 тысяч пользователей, а видео посмотрели порядка 12 миллионов раз.

Есть еще несколько девушек из Беларуси на YouTube, у которых цифры подписчиков схожи с Годуновой, однако ее канал сейчас активно развивается и набирает новых подписчиков, поэтому ею мы и разбавили такую мужскую компанию блогеров.

Сколько зарабатывают белорусские блогеры?

Никто из популярных белорусских "ютуберов" не разглашает свои заработки, однако никто не скрывает: зарабатывают они на рекламе больше, чем средний белорус с восьмичасовым рабочим днем и походами на работу пять раз в неделю.

Согласно анализу сайта Socialblade, блогер LaGGeRFeeD в месяц может зарабатывать на рекламе от 2,4 до 38,4 тысячи долларов, а Юля Годунова – от 114 долларов до 1,8 тысячи ежемесячно.

Например, один из самых популярных в мире блогеров, швед PewDiePie, может зарабатывать от 44,5 до 712,3 тысячи долларов – это вполне оправданно, учитывая, что у него в сумме более 15 миллиардов просмотров.