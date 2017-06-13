LADY.TUT.BY и « Корона » продолжают проект « Одобрено диетологом ». С третьими участниками — семейной парой Натальей и Александром — мы уже встречались . Вернее, пока только с женой: эксперт по правильному питанию Наталья Чавко выбрала с ней продукты для приготовления полезных блюд. В этом выпуске мы увидим, как повар Андрей Жичко справился с новым для него меню, и узнаем, можно ли приучить любителя колбасы к овощам.

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Шнурки-предатели и синдром хлопающего холодильника

Если в магазин Наталья отправилась с экспертом одна, то на мастер-класс привела Александра — своего мужа, которого и надо отучивать от пристрастия к полуфабрикатам. Ведущий Павел Соболев сразу же подумал, что мужчина оказался рядом с перцем и помидорами против своей воли.

— Когда вам жена сообщила, что вы будете участвовать в проекте, какой была ваша первая реакция?

— Вообще, я давно хотел изменить свой рацион, потому что начал набирать вес. И эти килограммы мне уже мешают. Как было в Comedy Club, выдали проблему шнурки-предатели — со временем завязывать их стало тяжело, — признался Александр.



— При этом, — дополняет эксперт, — у нашего героя запрос своеобразный: желание сбросить вес есть, а вот прямо с понедельника перейти на правильное питание — нет. Если, как в данном случае, у нас супруг с синдромом хлопающего холодильника, надо не заставлять его полностью переходить на правильное питание, а поработать над приемами пищи во второй половине дня. Ведь как только жена и дети ложатся спать, Александр налегает на свои любимые продукты…

— …Колбаски, сосиски, кетчуп, майонез, — радостно подхватывает мужчина.

— Вот-вот! И Александр поставил нам условие: он готов забыть про это все, если мы предложим ему взамен достойные мясные блюда.





Эксперт предложила семье попробовать два коктейля — один овощной, второй фруктовый, — тушеную говядину под соусом и овощную закуску в качестве гарнира.

«Цвет не очень… Но полезно». Готовим напитки

Начинаем с коктейлей: они, убеждена Наталья Чавко, помогут контролировать количество съедаемой пищи.

— Когда человек приходит с работы очень голодный, стоит вопрос не только в том, что он поест поздно вечером. Проблема в том, что он за раз возьмет себе и три, и четыре сосиски, — обозначает фронт работ эксперт.

— А то и пять! — добавляет Александр.

Готовятся оба напитка просто.

Специалист придумала для мужа Натальи правило: он может съедать столько полуфабрикатов, сколько хочет, но перед этим, минут за 20−30, должен выпивать один из коктейлей, которые мы собираемся готовить. Дело в том, что микроэлементы, содержащиеся в них, восполнят нехватку веществ в рационе, и есть что-то еще не захочется. То есть правильное питание начнется для Александра с условием, но — без ограничений!

Для одной порции фруктового коктейля понадобится: 1/3 банана, ½ яблока или 1 киви, 80 гр. салата «Айсберг», 150 мл. йогурта или воды. Для овощного: 1 помидор, ½ болгарского перца, 30 гр. салата «Айсберг», 30 гр. капусты белокочанной, 30 гр. шпината, 15 гр. зеленого лука. Также можно добавить мелко нарезанный острый перец или имбирь — для тех, кто любит яркий вкус.



— Я начала приготовления не видел, но, судя по вкусу, здесь помидор, огурец, перец и капуста чувствуется. Сельдерей, может быть… Короче, обычный овощной салат, только перемолотый в блендере. Ну, а то что цвет не очень… Главное, что полезно! — настроены благосклонно молодые парни, которые наблюдали за мастер-классом и рискнули попробовать порцию.



Александр тоже не выглядит разочарованным: оказалось, овощи не так противны, как он думал.

Делаем домашние соусы вместо народного «кетчунеза»

Переходим к гарниру для основного блюда. Пока эксперт объясняет зрителям, как плавно привыкнуть к здоровой пище, Александр уже нарезает необходимые ингредиенты.

Для закуски а-ля «тещин язык» нужны: 1 баклажан, 1 помидор, сметана, 2 зубчика чеснока, оливковое масло для припекания.



Баклажан и помидор припекаются на смазанной маслом сковороде, а мы готовим соус для закуски: сметану и продавленный чеснок смешиваем в отдельной емкости. К этому времени готовы овощные кружочки. Повар кладет их на тарелку поочередно, смазывая каждый кусочек свежим соусом.



Совсем другие соусы мы готовим для будущего тушеного мяса. Эксперт предложила сделать два — на выбор.

— Так как Александр любит готовые магазинные продукты — кетчуп, майонез и, как он выражается, кетчунез, — мы приготовим им более полезную замену, — объясняет Наталья Чавко. — Получившиеся соусы вы поставите в холодильник и будете ими пользоваться несколько дней!

Для первого соуса нам понадобится: 50 гр. ананаса, 40 гр. красного болгарского перца, 50 гр. томата, 10 гр. имбиря, 2 гр. сушеного чеснока, 1 гр. крахмала, 25 мл. воды, оливковое мало для жарки. Для второго: 150 мл. простокваши, ½ помидора, ¼ луковицы, петрушка, морская соль и перец чили по вкусу.

Чтобы приготовить первый соус нам придется попотеть. Сначала нарезаем кубиками ананас и сладкий перец и кладем их вместе с чесноком на сковороду с разогретым оливковым маслом. Пока масса греется, с помидора и имбиря снимаем кожу и загружаем их в блендер.



Получившуюся массу добавляем к той, что уже на сковороде. Последним в заправку добавляем растворенный в воде крахмал. Ждем загустения!





Со вторым соусом, который делается на основе простокваши, куда проще: все ингредиенты кладем в блендер — и перемешиваем.

«Боже, это ж сколько сейчас всего надо готовить!»

— Наталья, я же надеюсь, что вы для Александра — верная опора, и будете готовить все, что мы сегодня сделали? — беспокоится эксперт. Но ведущий приходит жене нашего героя на помощь.

— Мне кажется, Наталья сейчас стоит в стороне и думает: «Боже, это ж сколько сейчас всего надо готовить…»

— Да нет, это же несложно! Все нормально, — храбрится женщина.



Тем временем мы как раз переходим к последнему блюду — тушеной говядине.

— Мы сделаем к мясу бульон из овощей. Так оно напитается всеми ароматами и не будет безвкусным. Из-за того, что мы готовим без соли, это важно: овощи раскроют полноту вкуса.

Для сытного мужского обеда потребуется: 500 гр. говядины, 1 морковь, 1 лук репчатый, 1 чеснок, 1 болгарский перец, масло оливковое для смазывания сковороды.

— Говядина будет вкуснее, если мы сначала обжарим ее на сковороде до появления корочки, — делится лайфхаком повар. — А уже после этого положим мясо и порезанные предварительно овощи в мультиварку. Чтобы получилось сочнее, также добавим в емкость чуть-чуть воды. После добавляем наши соусы - и блюдо готово.





Александр остался доволен получившимися блюдами: во-первых, не придется отказываться от любимого мяса, а во-вторых, эксперт даже не запретила есть полуфабрикаты. Они, правда, после коктейля уже и не влазят — мужчина уже успел протестировать метод дома.

За смелость к экспериментам Александр и Наталья получают сертификаты на 500 BYN в магазинах «Корона», а также сковороду Tefal.

В следующем выпуске проекта « Одобрено диетологом » мы отправимся за покупками с Денисом. Молодой человек привык завтракать шоколадными шариками и запивать еду газировкой. С этим не согласна его девушка, с которой они планируются съезжаться. Ради ее спокойствия Денис решил перейти на правильное питание.

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