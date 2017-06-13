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"Проблема не в еде вечером, а в ее количестве". Готовим здоровый обед с экспертом
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Шнурки-предатели и синдром хлопающего холодильника
Если в магазин Наталья отправилась с экспертом одна, то на мастер-класс привела Александра — своего мужа, которого и надо отучивать от пристрастия к полуфабрикатам. Ведущий Павел Соболев сразу же подумал, что мужчина оказался рядом с перцем и помидорами против своей воли.
— Когда вам жена сообщила, что вы будете участвовать в проекте, какой была ваша первая реакция?
— Вообще, я давно хотел изменить свой рацион, потому что начал набирать вес. И эти килограммы мне уже мешают. Как было в Comedy Club, выдали проблему шнурки-предатели — со временем завязывать их стало тяжело, — признался Александр.
— При этом, — дополняет эксперт, — у нашего героя запрос своеобразный: желание сбросить вес есть, а вот прямо с понедельника перейти на правильное питание — нет. Если, как в данном случае, у нас супруг с синдромом хлопающего холодильника, надо не заставлять его полностью переходить на правильное питание, а поработать над приемами пищи во второй половине дня. Ведь как только жена и дети ложатся спать, Александр налегает на свои любимые продукты…
— …Колбаски, сосиски, кетчуп, майонез, — радостно подхватывает мужчина.
— Вот-вот! И Александр поставил нам условие: он готов забыть про это все, если мы предложим ему взамен достойные мясные блюда.
Эксперт предложила семье попробовать два коктейля — один овощной, второй фруктовый, — тушеную говядину под соусом и овощную закуску в качестве гарнира.
«Цвет не очень… Но полезно». Готовим напитки
Начинаем с коктейлей: они, убеждена Наталья Чавко, помогут контролировать количество съедаемой пищи.
— Когда человек приходит с работы очень голодный, стоит вопрос не только в том, что он поест поздно вечером. Проблема в том, что он за раз возьмет себе и три, и четыре сосиски, — обозначает фронт работ эксперт.
— А то и пять! — добавляет Александр.
Готовятся оба напитка просто.
Специалист придумала для мужа Натальи правило: он может съедать столько полуфабрикатов, сколько хочет, но перед этим, минут за 20−30, должен выпивать один из коктейлей, которые мы собираемся готовить. Дело в том, что микроэлементы, содержащиеся в них, восполнят нехватку веществ в рационе, и есть что-то еще не захочется. То есть правильное питание начнется для Александра с условием, но — без ограничений!
Александр тоже не выглядит разочарованным: оказалось, овощи не так противны, как он думал.
Делаем домашние соусы вместо народного «кетчунеза»
Переходим к гарниру для основного блюда. Пока эксперт объясняет зрителям, как плавно привыкнуть к здоровой пище, Александр уже нарезает необходимые ингредиенты.
Совсем другие соусы мы готовим для будущего тушеного мяса. Эксперт предложила сделать два — на выбор.
— Так как Александр любит готовые магазинные продукты — кетчуп, майонез и, как он выражается, кетчунез, — мы приготовим им более полезную замену, — объясняет Наталья Чавко. — Получившиеся соусы вы поставите в холодильник и будете ими пользоваться несколько дней!
Чтобы приготовить первый соус нам придется попотеть. Сначала нарезаем кубиками ананас и сладкий перец и кладем их вместе с чесноком на сковороду с разогретым оливковым маслом. Пока масса греется, с помидора и имбиря снимаем кожу и загружаем их в блендер.
Получившуюся массу добавляем к той, что уже на сковороде. Последним в заправку добавляем растворенный в воде крахмал. Ждем загустения!
Со вторым соусом, который делается на основе простокваши, куда проще: все ингредиенты кладем в блендер — и перемешиваем.
«Боже, это ж сколько сейчас всего надо готовить!»
— Наталья, я же надеюсь, что вы для Александра — верная опора, и будете готовить все, что мы сегодня сделали? — беспокоится эксперт. Но ведущий приходит жене нашего героя на помощь.
— Мне кажется, Наталья сейчас стоит в стороне и думает: «Боже, это ж сколько сейчас всего надо готовить…»
— Да нет, это же несложно! Все нормально, — храбрится женщина.
Тем временем мы как раз переходим к последнему блюду — тушеной говядине.
— Мы сделаем к мясу бульон из овощей. Так оно напитается всеми ароматами и не будет безвкусным. Из-за того, что мы готовим без соли, это важно: овощи раскроют полноту вкуса.
— Говядина будет вкуснее, если мы сначала обжарим ее на сковороде до появления корочки, — делится лайфхаком повар. — А уже после этого положим мясо и порезанные предварительно овощи в мультиварку. Чтобы получилось сочнее, также добавим в емкость чуть-чуть воды. После добавляем наши соусы - и блюдо готово.
Александр остался доволен получившимися блюдами: во-первых, не придется отказываться от любимого мяса, а во-вторых, эксперт даже не запретила есть полуфабрикаты. Они, правда, после коктейля уже и не влазят — мужчина уже успел протестировать метод дома.
За смелость к экспериментам Александр и Наталья получают сертификаты на 500 BYN в магазинах «Корона», а также сковороду Tefal.
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Готовим здоровый обед для любителя сосисок.
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