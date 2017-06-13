Покупаем с умом: что нужно знать при выборе велосипеда

Все чаще мы покупаем товары через интернет. Это экономит время, но не позволяет рассмотреть покупку «вживую». В новом проекте TUT.BY и онлайн-гипермаркета 21 vek.by «Покупаем с умом» мы расскажем, что означают те или иные характеристики в описаниях электроники и других «сложных» вещей, а также на что стоит обратить особое внимание при их покупке. В первом материале рассказываем о тонкостях при выборе велосипеда.

Горный или городской

Первое, о чем стоит подумать при выборе модели – это ее класс. Практически все виды велосипедов подразделяются на несколько категорий: горные, шоссейные, городские и трюковые.



Горные в первую очередь предназначены для езды по бездорожью, но также подойдут для передвижения по асфальту или по лесным тропинкам. Такие модели самые универсальные.

Дорожные и шоссейные велосипеды лучше всего подходят для долгих поездок по ровным поверхностям. В отличии от «горников» они оснащаются более тонкими колесами, что позволяет развивать большую скорость. Специализированные модели подобных велосипедов также используются на шоссейных велогонках.



Городские велосипеды (их некоторые разновидности также называют круизерами) предназначены для максимально комфортной езды по парковым дорожкам. Такие модели имеют почти вертикальную посадку, оснащаются мягкими широкими сидениями и часто поставляются в комплекте с корзинами и другими дополнительными аксессуарами.

Отдельным классом идут трюковые велосипеды типа BMX. Они отличаются конструкцией корпуса с сильно заниженной и усиленной рамой, небольшими (обычно 20-дюймовыми) колесами, а также отсутствием переключателя скоростей. Это позволяет выдерживать достаточно высокие нагрузки при исполнении различных трюков.

Амортизаторы





Амортизационные вилки нужны для смягчения вибрации при езде, а также для улучшения сцепления с дорогой. Велосипеды без амортизаторов называют жесткими (rigid). Они наиболее чувствительны к различным неровностям на дороге. Как правило, амортизация отсутствует на городских и шоссейных велосипедах.

Модели с одной амортизационной вилкой (обычно на переднем колесе) называются хард-тейлами (hard tale). Они отличаются достаточным уровнем комфорта, а также хорошей управляемостью. По степени гашения неровностей дорожного покрытия их можно назвать «золотой серединой».

На рынке также есть велосипеды, у которых оба колеса оснащены амортизаторами – их принято называть «двухподвесами» (full suspension). Такие велосипеды обеспечивают максимально комфортную езду и лучшее сцепление с дорогой, но они более тяжелые и требуют дополнительных физических усилий при езде.

Кроме того, двухподвесы обычно стоят на порядок выше моделей с одной амортизационной вилкой.

Разница в цене между велосипедами с двумя и одним амортизатором при условии, что другие характеристики будут схожими, может составлять порядка 50-60 рублей.



Сами амортизаторы также бывают нескольких типов. Например, пружинно-эластомерные амортизаторы помимо стальной пружины оснащаются стержнем из полимерных материалов, которые выполняют роль демпфера, который гасит мелкие вибрации при езде.

В воздушных амортизационных вилках роль демпфера отведена блоку со сжатым воздухом, который накачивается насосом. Подобные амортизаторы в сравнении с пружинно-эластомерными считаются более технически совершенными.

Самые продвинутые – амортизаторы масляного типа. В них демпфером является масляный картридж, а пружина сделана из стали. Но стоимость моделей с такой системой амортизации, как правило, значительно превышает цену велосипедов с более простой схемой гашения вибраций.

Для сравнения: два схожих по параметрам велосипеда с пружинно-эластомерной и масляной системой амортизации могут различаться по стоимости примерно в 150 рублей.

Размер колеса

У полноразмерных велосипедов размер колес определяет скорость и проходимость.

В трюковых моделях диаметр колес не превышает 26 дюймов, такой же диаметр характерен для горных и прогулочных велосипедов, а колеса с диаметром свыше 27-28 дюймов обычно используются в гибридных, городских и туристических моделях. Чем больше диаметр колес, тем выше плавность передвижения.



В детских велосипедах от диаметра колес также зависит размер рамы, который определяет пригодность велосипеда для катания ребенка различного возраста и роста.

Для детей до трех лет ростом не выше 98 сантиметров рекомендуются велосипеды с колесами до 12 дюймов, от четырех до шести лет при росте до 115 сантиметров – 16 дюймов. Ребенку в возрасте от семи до девяти лет с ростом около 130 сантиметров подойдет велосипед с 20-дюймовыми колесами, а для школьников ростом от 130 сантиметров и выше – 24 дюйма.

Для городских моделей также важно, чтобы колеса были достаточно широкими. Это обеспечивает более комфортную езду и позволяет «проглатывать» неровности на дороге. Колеса шоссейных велосипедов напротив должны быть тонкими, а шины максимально плотными. На качественном асфальте это позволяет развивать большую скорость.



Ярко выраженные протекторы шин не являются важным критерием для прогулочных велосипедов, противопоказаны шоссейным (из-за этого может снижаться скорость) и обязательны для горных моделей. Они позволяют колесам «горников» в условиях бездорожья лучше цепляться за землю.

Как подобрать велосипед под рост

Подходящий размер рамы (от которой зависит выбор велосипеда под рост определенного человека) можно определить, встав над ней. Между верхней трубой и пахом должна помещаться ладонь (примерно 12 – 15 сантиметров). Но у этого правила есть несколько исключений.

Например, для активного катания необходимо выбирать раму с большим зазором. Это поможет улучшить маневренность и управляемость.



Для спокойных велопрогулок по городу или парку напротив стоит выбирать раму практически без зазора – это увеличит плавность хода при управлении велосипедом. Для определения размера рамы также можно воспользоваться специальной таблицей выше.

Рама

Одним из самых распространенных материалов изготовления велосипедных рам является сталь. Она хорошо справляется с гашением вибраций при быстрой езде или прыжках.

Из минусов – большой вес. Современные модели с рамами из алюминиевых сплавов легче, а по прочности практически не уступают стальным.

Правда разница в цене между велосипедами с алюминиевой и стальной рамой зачастую превышает 75 рублей.



В более дорогих моделях также используются рамы из углепластика (карбона). Этот материал прочнее и легче остальных, применяется только в профессиональных велосипедах и считается одним из самых дорогих (более чем в два раза) и качественных.

Тормоза

Если вы собираетесь кататься по городу в неспешном темпе, то можно ограничится велосипедом с обводными тормозами типа V-Brake.



Они оснащаются двумя рычагами, расположенными друг напротив друга. На каждом их них стоит тормозная колодка, а тормозное усилие передается через специальный тросик при нажатии ручки на руле. После этого обе колодки одновременно сдавливают обод с двух сторон, останавливая велосипед.

Основные плюсы такой системы - высокая надежность, простота в использовании и починке. Минус – необходимость частой подстройки пружин рычагов, особенно в дождливую погоду. Кроме того, из-за попавшей между тормозными колодками и ободом грязи может снизиться эффективность торможения.



Более технически продвинутыми считаются гидравлические тормоза дискового типа. Принцип действия такой системы торможения достаточно прост. Рядом со втулкой устанавливается специальный диск, колодки прижимаются к нему справа и слева и с помощью системы рычагов замедляют скорость движения.

Основное преимущество дисковых тормозов перед V-Brake в том, что обод остается нетронутым. Колодки стирают лишь стальной диск, который может прослужить без замены достаточно долго. К минусам системы относится лишь высокая цена и сложность в первоначальной настройке.

В системах с механическим тормозом усилие на тормозные колодки передается через металлический трос, в гидравлических – через специальную жидкость. Гидравлические тормоза более надежные, но при этом стоят на порядок больше механических и сложнее ремонтируются.

Для сравнения: разница в цене между моделью с тормозами V-brake и велосипедом с дисковой гидравлической системой торможения составляет около 160 рублей.

Звездочки и скорости

В каждом велосипеде установлена система трансмиссии, которая передает усилие от ног человека к колесу. Трансмиссии бывают нескольких видов.

Самые простые – односкоростные (их также называют синглспид). В велосипедах с подобной системой отсутствует возможность переключения передач. Такие трансмиссии преимущественно устанавливаются на городских прогулочных моделях и подходят для неспешной езды.



Трансмиссии с внешними переключателями – это системы из нескольких ведущих (системных) и ведомых (кассетных) звездочек. При переключении передач через специальный механизм цепь перебрасывается с одной звездочки на другую. К достоинствам такой системы стоит отнести широкий спектр возможных сочетаний звезд, то есть скоростей.

Как правило, у велосипеда всего три основные скорости (передние звезды). Самая маленькая звезда отвечает за подъем в гору с небольшой скоростью и без больших физических усилий, средняя нужна для езды в прогулочном режиме, а третья - для скоростной езды. Задние звезды – вспомогательные, и используются для более тонкой настройки в выбранном режиме.



Указанные в описаниях к велосипедам передачи (18,21,24 или 27) – это лишь общепринятое обозначение максимального количества сочетаний между передними и задними звездами. Управление переключением скоростей ведется с помощью специального прибора – манетки, который также называют шифтером.

Обычно таких шифтеров два, оба крепятся на руле – по правую и левую руку. Левый отвечает за передний переключатель, правый – за задний. Они также бывают несколько типов. Основное различие – в технологии переключения передач. Например, комбинированные манетки объединены с тормозными ручками, что позволяет не изменять хват руля во время движения.



Шоссейные манетки устанавливаются в тормозной рычаг и используются только в шоссейных велосипедах. Их главный недостаток заключается в высокой стоимости (разница с велосипедами с комбинированными монетками примерно 200 рублей) и совместимости с небольшим количеством моделей тормозов.

Резюме

Идеального велосипеда не существует. Подбирать модель следует исходя из конкретных целей и задач.

Если хотите ездить по бездорожью и изредка совершать велопрогулки по лесным тропинкам, то выбирайте горные велосипеды. Планируете продолжительное время ездить по ровным асфальтированным поверхностям? Тогда лучше присмотреться к шоссейным моделям.

Если велосипед нужен для спокойных поездок по парковым дорожкам, то лучшим вариантом станут городские модели с вертикальной посадкой и мягким сидением. Для выполнения трюков существуют специализированные велосипеды типа BMX.

Чтобы при езде не было тряски, все велосипеды оснащаются амортизационными системами. «Золотой серединой» считаются модели с одной амортизационной вилкой.

Размер колес влияет на скорость передвижения. Как правило, их диаметр составляет от 26 до 28 дюймов. Раму стоит подбирать исходя из роста велосипедиста. Оптимальный материал ее исполнения – алюминиевые сплавы.

Систем торможения также бывает несколько. Больше всего распространены велосипеды с обводными тормозами V-Brake. Они надежны и просты в использовании. Надежнее, и существенно дороже, гидравлические тормоза дискового типа.

На количестве скоростей заострять внимание не обязательно. Главное, чтобы обе манетки (устройства для переключения передач) было удобно использовать во время передвижения. Одними из самых продвинутых подобных переключателей являются комбинированные модели, которые соединены с тормозными ручками и позволяют не изменять хват руля во время движения.

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