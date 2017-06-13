На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурса « Моя кухня ». Мы продолжаем показывать вам рассказы о кухнях, которые успели прийти к нам в заявленный срок. После того, как все истории будут опубликованы, мы запустим голосование пользователей TUT.BY. Они выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Рассказ Антона и Анастасии из Бреста:

— В квартире мы с мужем живем уже 2 года, о ремонте кухни задумались после свадьбы. До этого не могли начать: все упиралось в финансовую часть вопроса. Кухня небольшая — 9,8 «квадратов». Планировка, на первый взгляд, простая, но проблема была в стационарном газовом котле для подогрева воды, установленном на выступающем дымовом канале, с подведенными к нему трубами. Их у нас по всей кухне довольно много. Также не очень удобно (на уровне плеча) был установлен газовый счетчик, который пришлось переваривать. Да и в принципе само расположение газового стояка оставляет желать лучшего. При проектировании кухни приходилось учитывать все эти особенности. Но мы с ними справились и получилось у нас это отлично.





С мужем все выбирали вдвоем и первым делом купили плитку на пол. Она белорусского производства, из новой коллекции «Боско» марки «Керамин» — глазурованный керамогранит серого цвета. Нашему глазу приглянулись реалистичная и выразительная фактура дерева и формат паркетной доски.





Плитку на фартук купили там же, давно хотели такой формы и нашли подходящую в «Керамине». Это коллекция «Рио» — керамическая плитка белого цвета. Актуальный современный формат типа «кабанчик» и выпуклая глянцевая поверхность плитки пришлись нам по душе. Покупая ее, мы ни на минуту не сомневались в своем выборе.





Кухонный гарнитур, напротив, выбирали очень долго и скрупулезно. Дизайн и конструкцию мы придумали почти сразу, а после и воплотили его на бумаге с помощью дизайнеров. Думали о выборе материала фасадов и фурнитуры, узнавали у специалистов, друзей и знакомых, какие производители соответствуют по качеству и цене. В итоге остановились на материале фасадов TSS плиты Cleaf на основе ДСП, эти плиты термоструктурированные — нас поразила прочность данной модели.





Для нижних фасадов выбрали плиты модельного ряда SHERWOOD — цвет LN66. Яркая текстура повторяет массив гладко обработанного дерева благородных пород. Глубокий рельеф в сочетании с крупным рисунком волокон придает панели общую завершенность, а продуманная цветовая гамма выбранного образца позволила нам сочетать его с фасадами другого модельного ряда этого же производителя — MATRIX LN62. Потертости краски придают интерьеру нашей кухни особый шик.

Фурнитура почти вся австрийская — Blum с доводчиками (петли и выдвижные ящики Tandembox, механизм Aventos HF и др.). Есть элементы фурнитуры GTV (карго и газлифты).





Столешницу выбрали нейтрального цвета. Предполагалось, что цвета кухонной техники будут темные, поэтому решили не загромождать пространство такими же оттенками.

Бытовую технику покупали частично у нас, частично — привозили из-за границы. У мужа не было сомнений, что техника должна быть Bosch. Электрический духовой шкаф модели HBG34S550E привезли из Польши. Варочная панель тоже Bosch — PCH6A5M90R. Ее, как и кухонную вытяжку GermesDelta 60 sensor black, и микроволновую печь Samsung MS23K3513AW заказывали в интернет-магазинах. Холодильник «достался» от старой кухни. Он белый и не «крадет» пространство, поэтому было решено его оставить.





Выбирая отделку стен, хотели создать уютную и теплую атмосфер с помощью цвета, но и от декоративного камня не хотели отказываться. Удалось найти именно то, что подошло идеально — декоративный бетонный камень «Травертин мозаика 3D» (белый), который мы впоследствии покрыли специальным лаком. Теперь его можно мыть влажной тряпкой, что важно как раз для кухни. Такой тип искусственного камня долговечный и стойкий к механическим воздействиям. С финансовой стороны он оказался также достаточно экономичен. Остальную часть стены покрасили водоэмульсионной краской Alpina, цвет — Papaya 55 L77-C12-H54.





Стол и стулья выбирали тщательно, ездили по магазинам, пересмотрели многих интернет-продавцов. В итоге понравились два варианта, между которыми и решали всей семьей. Выбрали более классический вариант - обеденную группу Alisia AntiqueGrey Pearlwhite. В комплекте не раскладной стол и четыре стула. Ножки и основа стола изготовлены из массива гевеи (малазийский дуб). Столешница из МДФ, покрыта шпоном.

Мойку выбрали из искусственного камня серого цвета с мелкими вкраплениями мраморной крошки производителя «GranFest-ECO». Смеситель Ledeme L4598А, цвет — сатин.





Дверь в кухню белая была изначально, поэтому она практически идеально подошла под наш интерьер. Тюль турецкая, выбрали сразу, как только увидели этот вариант. Очень подходит нам по цвету и понравилась текстура под натуральный лен. Светильник TK Lighting 350 Emma 4 заказали с Alegro. Текстильные плафоны разных цветов (темно серый, светло серый, фиолетовый и белый) на деревянном каркасе отлично разбавляют сдержанный интерьер кухни.

Плюс к тому, что имеется, хотелось бы добавить декоративно-функциональные емкости на открытые полки кухонного гарнитура, а также картины, фотографии и другие мелочи на противоположную стену. Над столом планируем повесить настенные часы легкой конструкции в стиле минимализма.

Примерная смета (ноябрь 2016 — февраль 2017 гг.):

Плитка на пол — 179,00 BYN (94 у.е.)

Клей для выравнивания пола — 28,00 BYN (15 у.е.)

Плитка на фартук — 70,00 BYN (35 у.е.)

Декоративный камень на стену — 65,00 BYN (35 у.е.)

Фуга + лак для декоративного камня — 32,55 BYN (17 у.е.)

Укладка плитки и камня — 223,6 BYN (120 у.е.)

Плинтус потолочный, половой, порожек, крепеж — 25,73 BYN (15 у.е.)

Краска - 10,00 BYN (5 у.е.)

Розетки — 25,00 BYN (15 у.е.)

Электромонтажные работы — 60,00 BYN (30 у.е.)

Стол + стулья — 457 BYN (240 у.е.)

Кухонный гарнитур — 3 857,4 BYN (2070 у.е.)

Мойка — 185,00 BYN (97 у.е.)

Смеситель — 85,00 BYN (45 у.е.)

Сифон + шланги — 10,00 BYN (5 у.е.)

Варочная панель — 719,11 BYN (380 у.е.)

Духовой шкаф — 633,6 BYN (340 у.е.)

Микроволновая печь — 268,06 BYN (140 у.е.)

Вытяжка — 298,50 BYN (157 у.е.)

Гофра для вытяжки — 7,00 BYN (4 у.е.)

Тюль, салфетки на стол — 102,96 BYN (55 у.е.)

Люстра — 93,2 BYN (50 у.е.)

Лампочки — 12,00 BYN (6 у.е.)

Багет на карниз — 10,00 BYN (5 у.е.)

Итоговая стоимость: 7 407,4 BYN (3975 у.е.)

Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»: — Кухня в 10 квадратных метров хороша тем, что в ней все под рукой и, при этом, умещаются гарнитур, обеденная группа, а при желании и небольшой диванчик. Оформляя данную кухню, хозяева учли почти все базовые правила. Удачным решением стали светлые тона и отсутствие ярких и крупных принтов. Они бы только уменьшили пространство.

Раз уж в описании отдельное внимание уделили полу, то и этот выбор можно похвалить. В кухни такого размера подходит небольшая плитка или деревянные плашки, например, в разбежку или елочку. А вот широкая доска или крупная плитка опять же пошли бы не на пользу пространству.

Если говорить о стенах, то я бы посоветовала выбрать обои с вертикальными полосками. Это бы сделало помещение выше.

Г-образная форма гарнитура стала хорошим решением. Для таких кухонь она как раз подходит. И правило рабочего треугольника хозяева при этом соблюли.

А вот технику для 10-метровой кухни дизайнеры советуют выбирать встроенную. Она экономит пространство. И еще бы я предложила заменить дверь на раздвижную.

В остальном же кухня получилась светлой и гостеприимной. При желании, добавив ярких акцентов, можно изменить ее до неузнаваемости. Как, например, в этой кухне нашего производства. Своими глазами увидеть интересные мебельные решения можно в нашем выставочном зале, который находится в ТЦ «Замок Home», павильон 413.





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