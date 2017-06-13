Известный доводчик моделей Mercedes — компания Brabus из Боттропа — подготовила комплект доработок для бензиновых и дизельных версий нового универсала E-класса.





Новые аэродинамические элементы, включая элемент диффузора в заднем бампере с квартетом выхлопных патрубков, оригинальные колесные диски диаметром от 18 до 21 дюйма, а также специальный подвесочный комплект со спортивными пружинами, уменьшающий дорожный просвет на 30 мм — все это доступно для различных версий универсала наряду с фирменными блоками увеличения мощности.





Отдача бензиновой турбо-«четверки» на E 200 выросла до 225 «лошадей» и 330 Нм крутящего момента, на E 220 — до 245 сил и 400 Нм. 401-сильный бензиновый V6 на AMG E43 после вмешательства Brabus развивает 450 «лошадей» и 570 Нм тяги. На размен первой «сотни» такой универсал тратит 4,4 секунды.

Дизельная версия E 220d получила прибавку в 27 сил и 50 Нм (до 219 л.с. и 450 Нм), мощность дизеля V6 на E 350 d в Brabus нарастили на 51 «лошадь» (309 л.с.), крутящий момент достигает 720 Нм (+100 Нм).





Интерьер универсала E-класса можно облагородить подсвечиваемыми порогами из нержавеющей стали, алюминиевыми накладками на педалях, кожей и алькантарой.