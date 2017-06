Короли меланхолии: Poets Of The Fall едут в Минск

2 ноября в клубе Re: Public выступит финская рок-группа Poets Of The Fall c лучшими песнями и новым альбомом «Clearview».





Poets Of The Fall прославились в середине 00-х, за десятилетие выдав цепочку хитов, которые благодаря клипам и видеоиграм услышала вся Европа. Среди них «Late Goodbye» и «Carnival of Rust», «Dreaming Wide Awake» и «Cradled In Love».

Неудивительно, что на счету группы множество наград в Финляндии и за ее пределами, включая MTV Europe Music Awards. А также рекорд Финляндии — четыре подряд первых места четырех последовательных альбомов в хит-параде страны. При этом коллектив активно гастролирует — более 500 выступлений в 20 странах мира.

Каждый концерт Poets Of The Fall — это настоящий спектакль, где находится место самым разным эмоциям. Они одинаково хороши в чувственной лирике и бодрых рок-боевиках. Возможно, за это их и любят в странах СНГ, которые они навещают каждую осень с неизменным успехом.

Новый альбом «Clearview» вышел в сентябре 2016 и был встречен восторженными отзывами как поклонников, так и критиков. «Clearview — это концентрация театральности, скорости и присущих именно Poets Of The Fall человечности и романтичности, мелодичности и драйва», — отмечает сайт Metalgossip.ru.

Poets Of The Fall (Финляндия) 2 ноября — Re: Public — 20.00 Билеты: танцпол — 53 руб., место за столиком — 68 руб. Купить билет

