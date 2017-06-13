Новостройка без рекламы: дом с террасами и видом на Ржавец и водохранилище Дрозды

Дом по проспекту Победителей, 133 давно сдан, но заселенных квартир тут пока, по оценкам жителей, около четверти. И примерно столько же — непроданных. Остальные — в стадии отделки. Поскольку эта часть проспекта выглядит единообразно, все тут дома сине-белые и с галереями потенциальных магазинов на первых двух этажах, подсказываем: дом как раз напротив ресторана «Урарту», ближайший к столбикам D3.





Через проспект — вид на водохранилище Дрозды, не испорченный стройками.



Стройка — возводят центр по гимнастике — напротив соседнего дома

Окна правой секции (дом П-образный) смотрят на башни строящегося D3, слева от первой башни еще виден заказник Лебяжий.



Лебяжий — слева. Но его в ближайший год закроет вторая башня D3 и здание «Олимпик-Парка»

Левая секция может любоваться только двором и видом на элитную коттеджную застройку бывшей деревни Ржавец и дом Бакиева . Но плюсы тут тоже есть — не такие ветра, как на проспекте.



Вид на Ржавец из дома на Победителей, 133. Виден и дом, который построил Бакиев

Кстати, «крылья» дома, уверяет представитель застройщика, «Экспосити», продаются не хуже, чем центральная часть — дело в цене.

Уникальность дома в том, что в нем есть квартиры разного класса: от обычных 44-метровых «однушек» до «однушек» с террасами и 150-метровых апартаментов с террасами на крышах.

Смотрим одну из самых дорогих квартир: 4-комнатную, на верхнем этаже, по 1400 долларов за квадратный метр в эквиваленте. С реальной площадью ее тяжело определиться. Официально она 130 «квадратов». Но в этот расчет включена терраса — 50 квадратных метров, которые считаются с коэффициентом 0,3 (а значит, платить нужно как за 15 метров жилой площади). Квартира — без черновой отделки. Потолки сейчас 2,8 метра, после залития стяжки, укладки паркета, приведения в порядок потолков высота будет меньше.

Стационарной лестницы на крышу тоже нет — купивший волен построить любую.





Карабкаемся по приставной. Так выглядят не облагороженные еще террасы.











От соседей отделены заборчиком. Впрочем, застройщик знает, как улучшить эти пятачки под открытым небом. Есть на сайте дизайн-проекты.





Нам, к сожалению, не удалось рассмотреть хоть одну отремонтированную террасу.

Впрочем, соседи второй квартиры, которую мы изучали, 83-метровой, на третьем этаже, с видом на проспект, начинали ремонтные работы.









Тут, на третьем этаже, уже не такой ветер. И есть козырек над частью 68-метровой террасы. Увы, закрыть ее всю не получится: фасады здания менять нельзя, по Победителей ездит президент: любые попытки скорректировать фасады пресекаются на корню.





Даже кондиционер не повесить. Впрочем, фасад выходит на север, тут мало солнца, и редко бывает жарко. «Решать» эту террасу предлагается примерно так:





Плюс этой квартиры: при закрытых окнах абсолютно не слышно проспекта.

Цена метра в ней — в эквиваленте 1300 долларов, если покупатель захочет рассрочку (она здесь до трех лет). «При разовой оплате может быть торг», — уточняет специалист по продажам. Это предложение касается всех непроданных квартир.





На сайте застройщик не называет свой дом ни «элитным», ни «престижным». Он — необычный по «начинке»: редко в одном здании можно встретить такое разнообразие планировок и метражей квартир.

А подъезды вполне бюджетные: плитка, штукатурка, типовые почтовые ящики. Но есть пост круглосуточной охраны во дворе. И есть, что немаловажно, под домом двухуровневый паркинг.







Тут тоже террасы. И тоже пока без отделки

Мы разговорились с молодой мамой, чья дочка «варила суп» в песочнице. Девушка рассказала, что уже обустроились в квартире, и дом им очень нравится. И район, и двор. И ветра, которые постоянно дуют на проспекте, во дворе не чувствуются. Впрочем, по проспекту, призналась, и не гуляют. Нужно в центр города — не выходя из подъезда, спускаются в паркинг, садятся в машину и уезжают.

Проверили: уехать отсюда «в город» общественным транспортом можно: по расписанию ходят три автобуса, раз в 15 минут.



Вид со двора. Тут можно повесить кондиционер. И, видимо, перекрасить лоджию в соответствии со своим видением прекрасного