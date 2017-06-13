ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении Беларуси

14.06.2017 10:02 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении Беларуси

Санкции в отношении ряда белорусских чиновников, введенные еще в 2006 году Джорджем, продлены новым президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующее уведомление Дональд Трамп направил в Конгресс США. Он отметил. что "действия членов правительства Беларуси и других лиц продолжают подрывать демократические процессы и институты в стране".

Речь идет о нарушении прав человека, политических репрессиях, коррупции.

«По этой причине я считаю необходимым продлить чрезвычайное положение, введенное президентским указом 13405 в отношении Беларуси», - заявил Дональд Трамп.

Очередное продление санкций будет действовать ровно года - до 16 июня 2018 года. В настоящее время в санкционный список входят Александр Лукашенко, Виктора Лукашенко, секретарь Совета безопасности, министры юстиции, министр внутренних дел, председатель КГБ, руководитель ЦИК.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкции в отношении ряда белорусских чиновников, введенные еще в 2006 году Джорджем, продлены новым президентом США Дональдом Трампом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Найден главный признак одиночества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика