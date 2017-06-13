Радиационный фон в Беларуси из-за задымления на ЧАЭС не менялся

МИНСК, 14 июн — Sputnik. В Беларуси из-за случившегося во вторник задымления на третьем блоке Чернобыльской АЭС радиационный фон не изменился, сообщили Sputnik в службе радиационно-экологического мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik Стрингер На ЧАЭС задымил третий энергоблок, остановленный в 2000 году

Как ранее сообщал Sputnik, во вторник произошло задымление в одном из помещений третьего энергоблока Чернобыльской АЭС. Этот блок был остановлен в 2000 году. Задымление продолжалось не более пяти минут и было ликвидировано с помощью сотрудников МЧС. Как сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, радиационное состояние помещений энергоблока и всей площадки ЧАЭС из-за инцидента не изменилось.

Как пояснили в Белгидромете, в Беларуси действует автоматическая система радиационного контроля в зоне воздействия ЧАЭС, она автоматически производит замеры мощности дозы гамма-излучения.

"Как свидетельствуют данные замеров, изменений радиационного фона в Беларуси не произошло. Однако вместе с тем, система переведена в учащенный режим замеров. В Беларуси контролируют ситуацию", — подчеркнули синоптики.

Там отметили, что с момента получения сообщения о задымлении на ЧАЭС из Украины замеры проводились уже несколько раз, полученные результаты отвечают многолетним средним параметрам.

В Белгидромете также добавили, что белорусские синоптики ведут радиационный мониторинг атмосферного воздуха в учащенном режиме. Такой режим замеров будет действовать еще несколько дней.