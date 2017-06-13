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Радиационный фон в Беларуси из-за задымления на ЧАЭС не менялся
14.06.2017 10:18 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн — Sputnik. В Беларуси из-за случившегося во вторник
© Sputnik Стрингер
Как ранее сообщал Sputnik, во вторник произошло задымление в одном из помещений третьего энергоблока Чернобыльской АЭС. Этот блок был остановлен в 2000 году. Задымление продолжалось не более пяти минут и было ликвидировано с помощью сотрудников МЧС. Как сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, радиационное состояние помещений энергоблока и всей площадки ЧАЭС из-за инцидента не изменилось.
Как пояснили в Белгидромете, в Беларуси действует автоматическая система радиационного контроля в зоне воздействия ЧАЭС, она автоматически производит замеры мощности дозы гамма-излучения.
"Как свидетельствуют данные замеров, изменений радиационного фона в Беларуси не произошло. Однако вместе с тем, система переведена в учащенный режим замеров. В Беларуси контролируют ситуацию", — подчеркнули синоптики.
Там отметили, что с момента получения сообщения о задымлении на ЧАЭС из Украины замеры проводились уже несколько раз, полученные результаты отвечают многолетним средним параметрам.
В Белгидромете также добавили, что белорусские синоптики ведут радиационный мониторинг атмосферного воздуха в учащенном режиме. Такой режим замеров будет действовать еще несколько дней.
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За сутки, по данным автоматической системы радиационного контроля, изменений гамма-излучения не зафиксировано, однако система переведена в режим более частых...
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