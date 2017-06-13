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Роналду отверг обвинения в уклонении от уплаты налогов

14.06.2017 10:20 — Разное | Tut.by  
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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отверг обвинения в уклонении от уплаты налогов. Слова 32-летнего португальца приводит Reuters.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

«Не существует никакой специальной схемы по уклонению от уплаты налогов. Я никогда этим не занимался», — заявил Роналду.

13 июня стало известно, что испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов. Отмечается, что за период с 2011 по 2014 год португалец задолжал 14,7 миллиона евро. Кроме того, в прокуратуре уверены, что Роналду скрывал реальные доходы с помощью специально созданной «бизнес-структуры».

В конце мая сообщалось, что Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро, чтобы в его отношении не заводили дело. Форвард согласился сотрудничать с налоговой службой и выразил готовность полностью погасить задолженность.

Тогда же Верховный суд Испании приговорил аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси к 21 месяцу тюрьмы условно. Его также обвинили в неуплате налогов. Футболиста обязали выплатить штраф в размере 2,1 миллиона евро, согласно испанскому законодательству реальный срок ему не грозит.

 
 
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Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду отверг обвинения в уклонении от уплаты налогов. Слова 32-летнего португальца приводит Reuters.

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