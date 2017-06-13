Volkswagen показал первые изображения Polo нового поколения

Шестое поколение модели Polo скоро впервые представят в Берлине, но Volkswagen уже опубликовал первые тизерные изображения нового автомобиля. За всю историю модели было продано более 14 милионов экземпляров по всему миру.





В основе шестого поколения — модульная платформа MQB, благодаря которой в салоне автомобиля появится еще больше места. Также новый Polo обзаведется совеременными технологичными помощниками и ассистентами, информация о которых пока не ракрывается.

Известно, что автомобиль получит более яркий, спортивный, эмоциональный дизайн. Как видно на тизерах, новый Polo решен в стиле более старших моделей. В нем добавилось отсрых граней, обращают на себя внимание светодиодные полоски в передней оптике.

Задние фонари также обрели более граненую форму, на боковинах появились эффектные выштамповки, как у Golf.





По словам шеф-дизайнера Volkswagen Клауса Бишоффа (Klaus Bischoff), «Новый Polo станет идеальным автомобилем для современного мира — и с точки зрения дизайна, и с точки зрения технологий».

Мы знаем, что у калужского седана и немецкого хэтчбека нет общих кузовных деталей, но можно надеяться, что следующее поколение бюджетного седана Polo почерпнет кое-какие идеи, использованные в евпроейском хэтчбеке.