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Представлен самый большой и самый дорогой 4K-телевизор в мире
Если вам уже кажется маловатым
Телевизор C Seed 262 с огромным 262-дюймовым 4K-дисплеем весит около 800 кг. Он поставляется с 10 интегрированными динамиками (система 9.1) и встроенным медиасервером. В комплекте также идет ширма с дистанционным управлением, защищающая LED-экран шириной 6,5 метра.
Стоимость телевизора — 539 тысяч долларов, за установку и дополнительный пакет пакет опций придется заплатить еще 38,5 тысячи. За эти деньги можно купить себе спорткар или дом под Минском.
В продаже гигантское и дорогое устройство появится этим летом. Не пропустите!
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Его диагональ - 262 дюйма!
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