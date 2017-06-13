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Представлен самый большой и самый дорогой 4K-телевизор в мире

14.06.2017 11:24 — Разное | Tut.by  
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Если вам уже кажется маловатым 77-дюймовый экран телевизора за 27 тысяч долларов, то у австрийской компании C Seed есть прекрасное предложение.


Телевизор C Seed 262 с огромным 262-дюймовым 4K-дисплеем весит около 800 кг. Он поставляется с 10 интегрированными динамиками (система 9.1) и встроенным медиасервером. В комплекте также идет ширма с дистанционным управлением, защищающая LED-экран шириной 6,5 метра.



Стоимость телевизора — 539 тысяч долларов, за установку и дополнительный пакет пакет опций придется заплатить еще 38,5 тысячи. За эти деньги можно купить себе спорткар или дом под Минском.

В продаже гигантское и дорогое устройство появится этим летом. Не пропустите!

 
 
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