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В Минске экскаватор ковшом "прошил" электробус

14.06.2017 11:36 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием трех транспортных средств произошла утром 14 июня на Партизанском проспекте в Минске. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

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— ДТП с участием электробуса и строительной техники. Левая сторона электробуса значительно повреждена. Задние боковые стекла разбиты, кузов по левой стороне имеет серьезные сквозные повреждения. По ходу движения слева от электробуса стоит строительная техника: экскаватор и погрузчик, — сообщил AUTO.TUT.BY читатель.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП элеткробус получил значительные повреждения. По предварительной информации, люди не пострадали.

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