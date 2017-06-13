Авария с участием трех транспортных средств произошла утром 14 июня на Партизанском проспекте в Минске. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

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Видео: The Buben

— ДТП с участием электробуса и строительной техники. Левая сторона электробуса значительно повреждена. Задние боковые стекла разбиты, кузов по левой стороне имеет серьезные сквозные повреждения. По ходу движения слева от электробуса стоит строительная техника: экскаватор и погрузчик, — сообщил AUTO.TUT.BY читатель.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.