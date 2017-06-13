|
В Минске экскаватор ковшом "прошил" электробус
Авария с участием трех транспортных средств произошла утром 14 июня на Партизанском проспекте в Минске. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
— ДТП с участием электробуса и строительной техники. Левая сторона электробуса значительно повреждена. Задние боковые стекла разбиты, кузов по левой стороне имеет серьезные сквозные повреждения. По ходу движения слева от электробуса стоит строительная техника: экскаватор и погрузчик, — сообщил AUTO.TUT.BY читатель.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП элеткробус получил значительные повреждения. По предварительной информации, люди не пострадали.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии