Водитель городского автобуса в Гомеле во время движения читает с мобильного телефона

Пользователь группы «Это Гомель, детка!» «ВКонтакте» выложил на стену видео, на котором запечатлено, как водитель автобуса прямо во время движения отвлекается на экран мобильного телефона.

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Сообщается, что это автобус маршрута № 33 Медгородок — Микрорайон Кленковский гомельского автопарка № 1. Новость активно обсуждалась в соцсети и набрала более ста комментариев от возмущенных пользователей.

Человек, разместивший видео, в комментариях под ним написал, что водителя автобуса «замечания особо и не волновали, я бы не сказал, что он боится за свое рабочее место. После замечаний он нехотя убрал на колени, даже не спрятав в карман. Он даже не печатал ничего, просто листал ленту. Водитель, конечно, знал, что делал, прекрасно знал, что грубо нарушает правила, и ему было плевать, потому что знал, что никто ничего не скажет… А ну раз аварии не было, то все, можно теперь всем так ездить, если в аварию не попал, то все нормально, для чего тогда ПДД, если можно ограничиться только тем, что наказание в случае аварии».

Пользователь, снявший это видео сообщил, что уведомил ГАИ и руководство автопарка.

«Безопасность пассажиров — превыше всего! Мужик — мастер! Мастер суперкласса. За 100 500 раз по одному маршруту он его так выучил, что смотреть вообще необязательно», — иронизируют читатели.

Хотя нашлись и защитники водителя.

«Я вот не пойму, автор видео, что, белый и пушистый? Никогда ПДД не нарушал? Ты в тот день без происшествий доехал же и потом автобус в ДТП не попал. Зачем жаловаться в ГАИ? Человека только работы лишат с нехилым, я думаю, выговором».

«Если уж так сильно хочется сделать человеку западло, то взяли бы и пожаловались в соответствующие органы, а в жизни бывает разное, сегодня вы жалуетесь, а завтра найдется тот, кто и на вас пожалуется, бумеранг, как правило, возвращается».

В отделе безопасности АП № 1 Гомеля AUTO.TUT.BY сообщили, что об этом случае им известно. Но никакие меры к водителю пока не применялись, так как проводится расследование.