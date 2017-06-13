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Аналитики предсказывают падение цен на жилье в Москве
Сейчас квартиры в московских новостройках дешевеют примерно на 10% в год из-за переизбытка предложения и падения платежеспособного спроса. Программа реновации пятиэтажек только усилит эту тенденцию, пишет РБК.
Запуск программы реновации пятиэтажек в Москве ускорит падение цен на жилую недвижимость: в ближайшие несколько лет жилье в столице РФ может подешеветь на 30%. Такой прогноз дал руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
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Сейчас жилье дешевеет в среднем на 10% в год - в российских рублях
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