Госдума РФ приняла обращение по приравниванию белорусских водительских прав к российским

Госдума России сегодня на пленарном заседании приняла обращение к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву по вопросу приравнивания белорусских водительских прав к российским, сообщает БЕЛТА .



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С 1 июня в России вступил в силу закон, запрещающий работать водителям с иностранными водительскими удостоверениями . Как сообщила, представляя проект обращения, депутат Госдумы Ирина Яровая, в нижнюю палату обратился госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, выразивший обеспокоенность вопросом обеспечения равных прав граждан Беларуси на трудоустройство и занятие предпринимательской деятельностью в сфере автомобильного транспорта на территории РФ.

По словам Ирины Яровой, Госдума провела анализ действующего в стране законодательства, который свидетельствует об особом правовом статусе граждан Беларуси, находящихся на территории России. Этот статус вытекает из договора о создании Союзного государства. Затем он был конкретизирован и в иных международно-правовых актах, в том числе в договоре между Беларусью и Россией о равных правах граждан, который устанавливает, что белорусские граждане обладают равными с россиянами правами на трудоустройство, а также на участие в хозяйственной деятельности. Кроме того, решением Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22 июня 1996 года определено, что документы, выданные в Беларуси и России для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий граждан, или их копии, заверенные в установленном порядке, признаются без легализации.