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Экскаватор зацепил ковшом новенький электробус в Минске
14.06.2017 12:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Авария произошла накануне на Партизанском проспекте белорусской столицы. Как сообщают очевидцы, в результате аварии никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.
По информации ГАИ, экскаватор буксировался по проспекту и в какой-то момент отцепился от грузового автомобиля МАЗ, а затем задел ковшом электробус.
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Экскаватор повредил новый электробус в Минске. Смотрите видео, снятое очевидцем на месте необычного ДТП.
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