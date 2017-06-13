Экскаватор зацепил ковшом новенький электробус в Минске

Авария произошла накануне на Партизанском проспекте белорусской столицы. Как сообщают очевидцы, в результате аварии никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

По информации ГАИ, экскаватор буксировался по проспекту и в какой-то момент отцепился от грузового автомобиля МАЗ, а затем задел ковшом электробус.