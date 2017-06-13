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Экскаватор зацепил ковшом новенький электробус в Минске

14.06.2017 12:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Авария произошла накануне на Партизанском проспекте белорусской столицы. Как сообщают очевидцы, в результате аварии никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

По информации ГАИ, экскаватор буксировался по проспекту и в какой-то момент отцепился от грузового автомобиля МАЗ, а затем задел ковшом электробус.

 
 
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Экскаватор повредил новый электробус в Минске. Смотрите видео, снятое очевидцем на месте необычного ДТП.

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