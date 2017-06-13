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Видеомост на тему: "Поиск экономических ниш для участников рынка ЕАЭС"

14.06.2017 12:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участники видеомоста обсудят сильные и слабые стороны экономики новых стран ЕАЭС, а также рассмотрят оптимальные пути освоения товарных ниш на рынке союза.

В обсуждении примут участие:

В Минске:

  • директор Центра проблем европейской интеграции Юрий ШЕВЦОВ.

В Астане:

  • директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим ОШАКБАЕВ.

В Бишкеке:

  • директор Евразийского аналитического клуба Никита МЕНДКОВИЧ;
  • политолог, председатель Молодежного аналитического клуба Денис БЕРДАКОВ;
  • эксперт по инфраструктурным проектам, логистике и государственно-частному партнерству Кубат РАХИМОВ.

В Ереване:

  • политолог Армен ГРИГОРЯН;
  • политический обозреватель Айк ХЯЛАТЯН.

В Саратове:

  • кандидат исторических наук, директор информационно-аналитического центра "Евразия — Поволжье" Марина ЛАПЕНКО;
  • вице-президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Полина МОСКОВСКАЯ.

В Москве:

  • завсектором Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Елена КУЗЬМИНА.

Модератор Павел ГРОМСКИЙ, Общественный Фонд "ЕА-Медиа".

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 15 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.:  +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 15 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Саратов - Москва на тему "Поиск...

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