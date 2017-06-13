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Видеомост на тему: "Поиск экономических ниш для участников рынка ЕАЭС"
14.06.2017 12:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Участники видеомоста обсудят сильные и слабые стороны экономики новых стран ЕАЭС, а также рассмотрят оптимальные пути освоения товарных ниш на рынке союза.
В обсуждении примут участие:
В Минске:
В Астане:
В Бишкеке:
В Ереване:
В Саратове:
В Москве:
Модератор Павел ГРОМСКИЙ, Общественный Фонд "ЕА-Медиа".
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 15 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В четверг, 15 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Саратов - Москва на тему "Поиск...
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