Участники видеомоста обсудят сильные и слабые стороны экономики новых стран ЕАЭС, а также рассмотрят оптимальные пути освоения товарных ниш на рынке союза.

В обсуждении примут участие:

В Минске:

директор Центра проблем европейской интеграции Юрий ШЕВЦОВ.

В Астане:

директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим ОШАКБАЕВ.

В Бишкеке:

директор Евразийского аналитического клуба Никита МЕНДКОВИЧ;

политолог, председатель Молодежного аналитического клуба Денис БЕРДАКОВ;

эксперт по инфраструктурным проектам, логистике и государственно-частному партнерству Кубат РАХИМОВ.

В Ереване:

политолог Армен ГРИГОРЯН;

политический обозреватель Айк ХЯЛАТЯН.

В Саратове:

кандидат исторических наук, директор информационно-аналитического центра "Евразия — Поволжье" Марина ЛАПЕНКО;

вице-президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Полина МОСКОВСКАЯ.

В Москве:

завсектором Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Елена КУЗЬМИНА.

Модератор Павел ГРОМСКИЙ, Общественный Фонд "ЕА-Медиа".

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 15 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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