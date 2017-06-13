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Белорусское донорство крови в цифрах
14.06.2017 12:13 — Разное | Sputnik Беларусь
В Беларуси насчитывается 95 тысяч доноров – это почти один процент населения республики. Некоторые цифры, описывающие белорусское донорство крови, – в инфографике Sputnik.
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14 июня отмечается Международный день донора. В инфографике Sputnik – статистические данные о донорстве крови в Беларуси.
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