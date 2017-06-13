Победившая демократия. Какие знаменитости носят одежду из масс-маркета?

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Кейт Миддлтон, Иванка Трамп, Бейонсе и другие знаменитости, которые не тратят на одежду целое состояние.

Слоган «модно – не значит дорого» уже давно прочно обосновался в голливудских гардеробах, на полках которых рядом с роскошными нарядами Chanel и Dior соседствуют вещи H&M, Zara и Topshop. Знаменитости искусно комбинируют демократичные марки с дорогими или выбирают доступный каждому образ, который можно собрать в соседнем универмаге менее чем за час и отправиться на светскую вечеринку. ELLE выяснил, кто из звезд не любит переплачивать за одежду и выглядит при этом не менее эффектно.

ИВАНКА ТРАМП





На прошлой неделе дочь президента США появилась на важной политической конференции в платье Victoria Beckham для гипермаркета Target, стоимость которого составляет 35 долларов (1995 рублей). Поклонники Иванки справедливо заметили, что на ней наряд любой марки выглядит великолепно, и посоветовали девушке чаще экспериментировать с одеждой из масс-маркета. К слову, Трамп известная поклонница Target - в ее гардеробе также есть вещи из коллаборации Altuzarra с демократичным брендом.

КЕЙТ МИДДЛТОН





Герцогиня Кэмбриджская не просто поклонница Zara и Topshop – Кейт Миддлтон неоднократно встречали в одной и той же одежде демократичных брендов на разных мероприятиях. Очевидно, что свои наряды супруга принца Уильяма выбирает по принципу «удобство превыше всего» - неудивительно, что весь мир без ума от непосредственности Кейт.

КОРОЛЕВА ЛЕТИСИЯ





Королева Испании Летисия признана одной из самых стильных женщин мира, и с этим невозможно не согласиться. Она умеет сочетать дизайнерскую одежду с марками масс-маркета так искусно, что ее подруги, супруги высокопоставленных чиновников, нередко интересуются – как ей удалось так быстро заполучить лимитированную вещь из новой коллекции Лагерфельда. Королева лишь улыбается – это всего лишь Zara.

САРА ДЖЕССИКА ПАРКЕР





На Саре Джессике Паркер все смотрится безупречно: от знаменитой розовой пачки из «Секса в большом городе» до экстравагантного платья, в котором она напоминала птицу Феникс, на балу американского Института костюма Met Gala-2015. Знаменитое платье, которое актриса сама разработала для этого мероприятия, было создано совместно с дизайнерами из H&M. Черное шелковое платье на одно плечо икона стиля дополнила ярко-красным головным убором от ирландского дизайнера Филипа Трейси.

СЕЛЕНА ГОМЕС





Самая популярная девушка Instagram, несмотря на баснословные гонорары за концерты и рекламные контракты, отдает предпочтение демократичным маркам. В гардеробе певицы огромное количество топов H&M, она обожает джинсы Topshop и Levi’s и часто комбинирует любимые вещи доступных брендов с Louis Vuitton, Gucci и Stuart Weitzman.

ДЖЕССИКА АЛЬБА





Джессика Альба неоднократно заявляла, что обожает вещи из масс-маркета за их доступность и разнообразие. В гардеробе актрисы немало ярких пиджаков из специальных коллекций H&M: например, она приобрела несколько жакетов и платьев от коллаборации бренда с Kenzo – их она сочетает с пальто Max Mara и любимыми сумками Valentino.

ДЖИДЖИ ХАДИД





Из выходов Джиджи Хадид можно составить настольную книгу – каждый из ее образов действительно достоин внимания. Модель обожает украшения и футболки ASOS, джинсы Topshop и нередко носит обувь H&M. Кстати, ее вчерашний выход в белых джинсах Y Project обошелся Джиджи почти в 10 тысяч долларов при том, что босоножки звезда приобрела всего за 40 долларов на сайте Shopbop.com.

БЕЙОНСЕ





Несмотря на то, что во время второй беременности Бейонсе выкладывает в Instagram фото в тотал-луках Gucci, звезда обожает и масс-маркет. Например, в ее гардеробе есть огромное количество джинсов Topshop – певица считает, что они лучше всего смотрятся на ее фигуре, в какой бы форме она ни находилась. Также Бейонсе обожает яркие босоножки марки Ego, ценник которых не превышает 30 долларов.

МИШЕЛЬ ОБАМА





Бывшая первая леди США Мишель Обама, помимо платьев Versace и костюмов Michael Kors, предпочитает и демократичные бренды. Например, однажды на американском телешоу Today Show она появилась в платье H&M, а для одного из политических собраний, когда у власти еще был ее супруг, выбрала босоножки Zara.

КАЙЛИ ДЖЕННЕР





В отличие от своей старшей сестры Кендалл, которую не так часто можно встретить в одежде масс-маркета (если это не Adidas, лицом которого модель стала недавно), Кайли часто надевает демократичные вещи. Дженнер предпочитает простые худи Brandy Melville, цена которых варьируется от 20 до 40 долларов, а сексуальные платья приобретает на сайте PrettyLittleThing.com.