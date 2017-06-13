Трудоустройство к 1 мая и поправки в декрет № 3. Что успела сделать за 3 месяца новый министр труда

Ровно три месяца назад президент назначил Ирину Костевич министром труда и социальной защиты. FINANCE.TUT.BY рассказывает о важных решениях и заявлениях нового министра.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Отправила белорусов на общественные работы

Еще до назначения Костевич президент потребовал трудоустроить к 1 мая всех безработных в стране. Ирина Костевич, став министром труда и социальной защиты, сообщила о том, что безработным будут предлагать оплачиваемые общественные работы как форму временной финансовой поддержки. За сумму от 5 рублей в день белорусам предложили трудиться подсобными рабочими или рабочими зеленого строительства, уборщиками или полеводами , которые собирают на полях камни.

Анонсировала изменения в Трудовой кодекс

В конце апреля на международном форуме «Профсоюзы и будущее сферы труда» Ирина Костевич анонсировала изменения в Трудовой кодекс. По ее словам, поправки в документ будут вноситься с учетом новых форм занятости населения.

— Мы говорим о том, что XXI век выдвигает новые формы занятости. При этом первый шаг, который должен быть сделан, — это совершенствование законодательства в сфере труда, — заявила Ирина Костевич. По ее словам, «в белорусское трудовое законодательство регулярно вносятся изменения с учетом тех требований, которые выдвигает время». В том числе будут учитываться новые формы занятости населения.

Ирина Костевич обратила внимание, что сегодня стандартное рабочее место с 8-часовым рабочим днем часто имеет варианты — и по форме, и по содержанию. Например, это может быть дистанционная работа. «Поэтому будут внесены изменения в Трудовой кодекс», — отметила министр. Она также добавила, что в этом вопросе будет серьезно изучаться мировой опыт.

Кроме того, Ирина Костевич пообещала разобраться с обязательным отцовским отпуском до конца года. Сегодня по трудовому кодексу отец имеет право на социальный отпуск по уходу за ребенком, но наниматель решает дать его или нет. О проработке введения обязательного декрета для пап в Минтруда заявили еще в прошлом году, но Ирина Костевич обозначила сроки точнее. «Мы говорим, что этот отпуск, скорее всего, должен быть обязательным. Вопрос заключается в том, будет ли он оплачиваемым за счет нанимателя или социального страхования. Эти подходы мы должны наработать за текущий год и принять решение», — сказала министр.

Трудоустройство к 1 мая «всех, кто хотел найти работу»

В апреле комиссии по трудоустройству приглашали на собеседование нанимателей, а рабочие группы обходили безработных по спискам налоговой. 1 мая Ирина Костевич рассказала журналистам о том, что Минтруда выполнило поручение Лукашенко: трудоустроило к 1 Мая всех желающих. «Мы дошли до каждого человека. За апрель трудоустроили более 85 тысяч человек, — подчеркнула Ирина Костевич. — Кто хотел, то, конечно, был трудоустроен».



Ирина Костевич. Фото: Евгений Ерчак

В начале апреля Ирина Костевич посетила один из районов, где сложнее всего найти работу — Борисовский.

Кстати, на одном из приемов в Совмине министру труда и соцзащиты больше всего жаловались на проблемы с трудоустройством и задавали вопросы по пенсионному обеспечению. Тогда Ирина Костевич сообщила, что сейчас прорабатывается вопрос о пересмотре требований страхового стажа для некоторых категорий населения с длительными «кредитными» периодами.

Средняя зарплата в 1000 рублей к концу года

При назначении нового министра труда и соцзащиты Александр Лукашенко заявил, что одна из задач, которая стоит перед главой ведомства, — повышение уровня доходов населения.

В начале мая Ирина Костевич сообщила о том, что белорусы приближаются к зарплате не менее 1000 рублей к концу года: «Мы с вами сегодня действительно двигаемся в этом направлении, и результаты трех месяцев показывают то, что темпы роста реальной заработной платы составляют уже 101%. Мало того, сегодня опережающими темпами от реальной заработной платы у нас соотношение с производительностью труда. У нас получается, и мы двигаемся к этому». Средняя апрельская зарплата белорусов выросла на 6,1 рубля и составила 776,7 рубля.

Работает над концепцией декрета № 3

В марте Минтруда и соцзащиты внесло в правительство проект поправок в декрет № 3. «Все предложения — исключительно та практика, которую мы наработали и с которой столкнулись в ходе реализации декрета № 3», — проинформировала Ирина Костевич. Позже министр вошла в состав рабочей группы, которая занимается разработкой новой концепции декрета № 3. Информацией о результатах работы комиссия пока что не делится.

Сообщила о том, что пособие по безработице пока повышать не будут

В марте Минтруда предложило повысить пособие по безработице до бюджета прожиточного минимума, а затем заменить его страховкой. А уже в конце мая министр труда и социальной защиты сообщила , что пособие по безработице в ближайшее время повышать не планируется. «Мы планировали идти в два этапа. Первый — оказание поддержки тем, кто попал в трудную ситуацию по причине оптимизации численности и сокращения работников. Второй — по внедрению собственно страхования по безработице. Мы работаем над этими вопросами, совершенствуем подходы», — отметила Ирина Костевич. По ее словам, проект нормативного правового акта все еще проходит согласование. Средний размер пособия на одного безработного в апреле в Беларуси составил 26,4 рубля.

Вопрос с ипэшниками остался открытым

В день назначения Ирины Костевич министром труда и соцзащиты общественное объединение «Перспектива» направила новому руководителю ведомства предложение пересмотреть страховые взносы для ипэшников. Отметим, что на предыдущем своем месте работы — в Минэкономики — Ирина Костевич курировала в том числе вопросы работы ИП.