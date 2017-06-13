|
Трудоустройство к 1 мая и поправки в декрет № 3. Что успела сделать за 3 месяца новый министр труда
Ровно три месяца назад президент
Отправила белорусов на общественные работы
Еще до назначения Костевич президент потребовал трудоустроить к 1 мая всех безработных в стране. Ирина Костевич, став министром труда и социальной защиты,
Анонсировала изменения в Трудовой кодекс
В конце апреля на международном форуме «Профсоюзы и будущее сферы труда» Ирина Костевич
— Мы говорим о том, что XXI век выдвигает новые формы занятости. При этом первый шаг, который должен быть сделан, — это совершенствование законодательства в сфере труда, — заявила Ирина Костевич. По ее словам, «в белорусское трудовое законодательство регулярно вносятся изменения с учетом тех требований, которые выдвигает время». В том числе будут учитываться новые формы занятости населения.
Ирина Костевич обратила внимание, что сегодня стандартное рабочее место с 8-часовым рабочим днем часто имеет варианты — и по форме, и по содержанию. Например, это может быть дистанционная работа. «Поэтому будут внесены изменения в Трудовой кодекс», — отметила министр. Она также добавила, что в этом вопросе будет серьезно изучаться мировой опыт.
Кроме того, Ирина Костевич пообещала разобраться с обязательным отцовским отпуском до конца года. Сегодня по трудовому кодексу отец имеет право на социальный отпуск по уходу за ребенком, но наниматель решает дать его или нет. О проработке введения обязательного декрета для пап в Минтруда
Трудоустройство к 1 мая «всех, кто хотел найти работу»
В апреле комиссии по трудоустройству приглашали на собеседование нанимателей, а рабочие группы обходили безработных по спискам налоговой. 1 мая Ирина Костевич рассказала журналистам о том, что Минтруда выполнило поручение Лукашенко: трудоустроило к 1 Мая всех желающих. «Мы дошли до каждого человека. За апрель трудоустроили более 85 тысяч человек, — подчеркнула Ирина Костевич. — Кто хотел, то, конечно, был трудоустроен».
В начале апреля Ирина Костевич посетила один из районов, где сложнее всего
Кстати, на одном
Средняя зарплата в 1000 рублей к концу года
При назначении нового министра труда и соцзащиты Александр Лукашенко заявил, что одна из задач, которая стоит перед главой ведомства, — повышение уровня доходов населения.
В начале мая Ирина Костевич
Работает над концепцией декрета № 3
В марте Минтруда и соцзащиты
Сообщила о том, что пособие по безработице пока повышать не будут
В марте Минтруда предложило повысить пособие по безработице до бюджета прожиточного минимума, а затем заменить его страховкой. А уже в конце мая министр труда и социальной защиты
Вопрос с ипэшниками остался открытым
В день назначения Ирины Костевич министром труда и соцзащиты общественное объединение «Перспектива»
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ровно три месяца назад президент назначил Ирину Костевич министром труда и социальной защиты. FINANCE.TUT.BY рассказывает о важных решениях и заявлениях нового...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии