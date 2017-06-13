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МТЗ предлагает туристам поучаствовать в сборке тракторов
Минский тракторный завод предложит новый туристический продукт — посетителям предприятия предложат собрать трактор. Эту идею планируют осуществить уже в июне,
В ближайшее время в рамках промышленного туризма МТЗ планирует предложить экскурсантам новые виды услуг — покататься на тракторе по территории предприятия и поработать на конвейере.
— Вместе с сотрудниками завода посетители получат возможность выполнить пять операций. В конце экскурсии им выдадут сертификат об участии в сборке трактора, — пояснил представитель предприятия Сергей Сидорович.
Развивать промышленный туризм на предприятии начали с января 2017 года. Экскурсии проводятся по действующему производству.
— Гости посещают два структурных подразделения — корпус сборки тракторов и механический цех № 5, где выпускаются детали, — рассказал Сергей Сидорович. — Также они знакомятся с выставкой, где могут не только увидеть знаменитую технику, но и посидеть в кабине трактора.
На данный момент предприятие посетили более 1200 человек, из них 275 иностранных граждан.
— Многие знают тракторы «Беларус», но не представляют, как они производятся. Туристам интересно посмотреть на процесс сборки техники, увидеть наш заводской городок, — отметил С. Сидорович.
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Обычно туристам показывают только сборку тракторов и разрешают посидеть в кабине.
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