МТЗ предлагает туристам поучаствовать в сборке тракторов

Минский тракторный завод предложит новый туристический продукт — посетителям предприятия предложат собрать трактор. Эту идею планируют осуществить уже в июне, пишет «Минск-Новости».

В ближайшее время в рамках промышленного туризма МТЗ планирует предложить экскурсантам новые виды услуг — покататься на тракторе по территории предприятия и поработать на конвейере.

— Вместе с сотрудниками завода посетители получат возможность выполнить пять операций. В конце экскурсии им выдадут сертификат об участии в сборке трактора, — пояснил представитель предприятия Сергей Сидорович.

Развивать промышленный туризм на предприятии начали с января 2017 года. Экскурсии проводятся по действующему производству.

— Гости посещают два структурных подразделения — корпус сборки тракторов и механический цех № 5, где выпускаются детали, — рассказал Сергей Сидорович. — Также они знакомятся с выставкой, где могут не только увидеть знаменитую технику, но и посидеть в кабине трактора.

На данный момент предприятие посетили более 1200 человек, из них 275 иностранных граждан.

— Многие знают тракторы «Беларус», но не представляют, как они производятся. Туристам интересно посмотреть на процесс сборки техники, увидеть наш заводской городок, — отметил С. Сидорович.