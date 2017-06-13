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Вратарь сборной Беларуси заключил контракт с новичком российской премьер-лиги

14.06.2017 12:41 — Разное | Tut.by  
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Вратарь сборной Беларуси Александр Гутор подписал контракт с ФК «Тосно» сроком на один год.


Фото: dinamo-minsk.by

В прошедшем сезоне Гутор выступал за «Оренбург» (12 матчей, 17 пропущенных мячей), по истечении соглашения с оренбургским клубом игрок стал свободным агентом. 13 и 14 июня команду из Ленинградской области покинули два голкипера — Артур Нигматуллин, проведший сезон в качестве вице-капитана, и Денис Книга.

По итогам первенства ФНЛ-2016/17 «Тосно» впервые в истории вышел в российскую премьер-лигу, «Оренбург», напротив, распрощался с высшим дивизионом.

 
 
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Вратарь сборной Беларуси Александр Гутор подписал контракт с ФК "Тосно" сроком на один год.

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