Wargaming начал сдуваться





Зарегистрированная в Лондоне материнская компания Wargaming.net LLP, которая выступала основным владельцем кипрского Wargaming.net Ltd, подала документы на ликвидацию.

Об этом говорится в материалах Британской регистрационной палаты, пишет tut.by . Компания ликвидируется по нормам закона о банкротстве, но об истинных причинах ликвидации пока не сообщается. Участники рынка считают, что это решение принято для того, чтобы больше не раскрывать финансовую отчетность компании.

Wargaming.net LLP в виде партнерства с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в Лондоне в 2008 году группой компаний из Британских Виргинских Островов, которые стали владельцами прав и держателем торговой марки игры World of Tanks.

Участниками партнерства изначально были Lunarbell Management (40%), Kloyster Systems, Ockster Financial и Sandrix Business (по20%). Но в 2015 году из числа владельцев выбыла Sandrix Business. Это совпало с выходом из группы Wargaming одного из основателей Ивана Михневича. После закрытия сделки доля других участников была увеличена - Lunarbell Management получила 50%, Kloyster Systems и Ockster Financial по 25%. Исходя из этого, участники рынка сделали вывод, что сейчас компания принадлежит Виктору Кислому ( № 1 в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов страны по версии «Ежедневника» ), его отцу и Николаю Кацелапову.

В британской отчетности указано, что Wargaming.net LLP принадлежат две компании в Австралии и одна на Кипре, которые являются владельцами других структур «танкистов». Ранее сообщалось, что с 2011 года штаб-квартира Wargaming находится на Кипре, куда мигрировали и основатели компании. Может быть, что-то изменилось за прошедшее время? В пресс-службе компании подтвердили, что головной офис расположен на Кипре, связи с другими структурами там комментировать отказались.

Прибыль уже не та

Стоит напомнить, что акции Wargaming котировались на Кипрской фондовой бирже с ноября 2011 года, но за просрочку публикации финансовых результатов были сняты с торгов 13 января 2015 года. Представитель Wargaming тогда заявлял РБК, что масштабов биржи недостаточно для оценки экономических показателей Wargaming, и присутствие на ней не соответствует стратегическому вектору развития компании. Однако отчетность материнской, британской, компании за тот год находится в открытом доступе.

Согласно этой последней доступной отчетности за финансовый год, который закончился 31 марта 2015 года, выручка Wargaming.net LLP снизилась с 550 до 380 млн долларов, прибыль упала более чем в десять раз - с 230 до 18 млн долларов.

Согласно данным РБК, ключевыми рынками для Wargaming являются СНГ (сейчас он приносит около половины выручки из-за падения курса российского рубля), Европа (в основном Польша и Германия) и Китай.

Динамика оборота группы сильно колебалась в зависимости от рынка - основной, европейский рынок, просел в 2015-м более чем вдвое (114,8 млн долларов против 271,9 млн в 2014-м году). По оценке участников рынка, это последствия российско-украинского конфликта, начавшегося в 2014-м году, и падения доходов россиян. При этом драйвером роста не стал Китай - прирост по Азии составил всего 7% (39,6 млн долларов). Не удалось компании обеспечить сколько-нибудь значительный поток из США.

Прокомментировать данную информацию в Wargaming отказались, как и сообщить результаты работы в 2016 году.

Согласно подсчетам аналитиков из Superdata Research, на многопользовательскую онлайн-игру World of Tanks приходится более 80% выручки компании. Двум другим играм - World of Warplanes («Мир самолетов») и World of Warships («Мир кораблей») - оказалось тяжело в тени состоявшегося собрата. На сегодня число зарегистрированных игроков в «танки» превышает 110 млн по всему миру (40 млн - из СНГ), из которых почти 97% - мужчины в возрасте около 30 лет.

Участники рынка предполагают, что операция «КрымНаш» резко снизила доходы компании в России и ЕС, сыграла негативную роль и резкая девальвация российского рубля.

«В рамках ведения бизнеса мы стараемся абстрагироваться от политических событий и работаем, опираясь на запросы рынка и нашей аудитории», - парировали в пресс-службе Wargaming. Кроме того, в последнее время негативно повлиять на финансовые результаты должно было введение в России НДС в размере 18% для иностранных интернет-компаний.

Сейчас в группе Wargaming работает около 4 тыс. человек в 17 офисах, из них 2,1 тыс. в Минске.

В 2016 году Bloomberg впервые включил Виктора Кислого в свой «индекс миллиардеров», оценив бизнес Wargaming в 1,5 млрд долларов, таким образом, предприниматель стал первым миллиардером в игровой индустрии на территории СНГ. Однако спустя год Кислого в этом списке не оказалось. Впрочем, если исходить из данных опубликованной отчетности и оценки доли в компании в 20% на пике, в 2014-м году, в 152,5 млн долларов, то стоимость всей компании была несколько меньше 1 млрд долларов.

Сам Кислый про финансовую сторону бизнеса разговаривает неохотно.

"Наша выручка измеряется сотнями миллионов долларов, но точных цифр мы не называем, объясню почему. Идет жесточайшая конкурентная борьба между игровыми компаниями, особенно в мобильной сфере, куда мы вышли в 2014 году и пытаемся наверстать упущенное. Один из инструментов борьбы, а зачастую и самый главный, это закупка рекламы. Есть [финская] компания Supercell, которая делает [мобильную игру] Clash of Clans, есть [американская компания] Machine Zone, которая выпустила Game of War и которая недавно пригласила Арнольда Шварценеггера стать лицом их игры, есть и другие примеры. Они в буквальном смысле выгребают всех пользователей. Вот такая сейчас правда жизни на рынке: даже если игра очень хорошая, этого еще недостаточно. Нужно обладать примерно такого же рода бюджетами и по несколько миллионов в день вливать в рекламу. Сколько точно они тратят - 2 или 5 млн долларов, мне бы, например, очень хотелось знать. Но я не знаю. Всем важно знать цифры друг друга. Поэтому все по максимуму все скрывают, - сказал Виктор Кислый в 2016 году в интервью РБК.

В 2016 году Wargaming не был так активен на рынке M&A, как ранее. Известно лишь об одной сделке с Boomlagoon.

«Сегодня компания обладает достаточным количеством активов в виде студий, которые занимаются мобильными, консольными и PC продуктами. Приобретение студии Boomlagoon усилит наше мобильное направление»,- пояснили в компании.

За последние 4 года Wargaming потратила на профессиональные киберспортивные мероприятия 40 млн долларов. Может быть, сделали фокус на этом?

«Мы понимаем, что индустрия киберспорта является самой быстрорастущей и инвестиции сегодня дадут нам возможности укрепить свои позиции на рынке», - резюмировали там.