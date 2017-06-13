В мае выросли рублевые вклады белорусов, а валютные - замедлили падение

В мае в Беларуси наблюдался приток рублевых вкладов. В прошлом месяце также снизился отток депозитов в валюте. Об этом свидетельствует апрельская статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За май, по данным Нацбанка, депозиты в белорусских рублях выросли на 36,6 миллиона рублей, или на 1,2%. На 1 июня они составили 3,2 миллиарда рублей.

По подсчетам старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, в мае рублевые вклады выросли и с учетом средней ставки в 13,1% годовых.

— По процентам было начислено приблизительно 34,6 миллиона рублей. Без их учета приток составил 2 миллиона рублей, или 0,1%, — говорит эксперт.

Отток валютных депозитов в мае составил 33,6 миллиона долларов, или 0,5%. В банках, по последним данным, белорусы хранят 6,81 миллиарда долларов.

— Средняя ставка в мае была 2,6% годовых. По моим расчетам, с учетом ставки было начислено 14,8 миллионов долларов. Таким образом, отток составил 48,4 миллиона долларов, или 0,7%, — говорит Вадим Иосуб.

Подобные изменения аналитик связывает с ростом номинальных доходов населения.

— Скорее всего, тут сказывается постепенный рост доходов населения в номинальном выражении. Даже незначительный рост доходов позволяет людям меньше обращаться к сбережениям и жить за счет текущих доходов, — отмечает эксперт.

Белорусы реже делают срочные вклады в валюте, отмечает финансовый консультант ТелетрейдБел Жанна Кулакова. По ее словам, в январе-мае этого года рекордным темпами росли переводные депозиты физлиц в валюте — на 27,3%.

— Срочные вклады в валюте при этом продолжают сокращаться: с начала года совокупный объем валютных средств, размещенных в срочные депозиты, упал на 2,6%, — отмечает Жанна Кулакова. — Думаю, что тенденция к росту переводных депозитов физлиц в валюте связана со снижением процентных ставок: сейчас редкий банк предлагает доходность выше 2−3% годовых. Необходимость платить подоходный налог, если срок размещения составляет меньше двух лет, еще больше снижает реальную процентную ставку. При этом срочные вклады сопряжены с определенными ограничениями, а переводные депозиты предполагают, что деньги всегда под рукой. На этом фоне кто-то может счесть срочные валютные вклады бессмысленными и отказаться от нескольких процентов дохода в пользу возможности свободного использования собственных средств.

По словам Жанны Кулаковой, скорость оттока средств со срочных вкладов по-прежнему превышает рост переводных депозитов.

— С января этого года население забрало со срочных вкладов 180 миллионов долларов, в то время как переводные депозиты выросли на 118 миллионов долларов. Так что по сути валютные сбережения граждан продолжают сокращаться, здесь ничего не изменилось. Но описанные тенденции свидетельствуют о том, что человек, в распоряжении которого оказалась некоторая сумма свободных средств, скорее всего, будет выбирать между срочным вкладом в рублях или переводным депозитом в валюте, поскольку срочные вклады в валюте сейчас выглядят не очень интересно, — резюмирует Жанна Кулакова.

Читайте также

Облигации, недвижимость, акции или антиквариат. Куда можно вложить деньги помимо депозитов

Минус миллиард из запаса. Белорусы пятый месяц увеличивают чистую продажу валюты