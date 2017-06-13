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"Гомсельмаш" создаст СП в Индии

14.06.2017 13:19 — Разное | Ежедневник  
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"Гомсельмаш" создаст СП в Индии

Холдинг "Гомсельмаш" и компания DVR Infratech Private Limited создадут совместное предприятие по сборке зерноуборочных комбайнов в индийском штате Раджастан.

Как сообщил БЕЛТА начальник управления продаж в дальнее зарубежье белорусского предприятия Юрий Рафеев, с целью реализации проекта представители холдинга и компании подписали в Индии меморандум об объединении. Следующим шагом будет регистрация совместного белорусско-индийского предприятия, которое получит название "Гомсельмаш-Индия".

"Поиск вариантов входа на индийский рынок мы прорабатывали несколько лет. Анализ потребностей местных аграриев в технике показал, что наиболее приемлемым вариантом здесь будут комбайны небольшой мощности, которые можно использовать на полях малой контурности", - отметил Юрий Рафеев.

Для этих целей оптимально подходит одна из последних разработок гомсельмашевцев - зерноуборочный комбайн КЗС-575 "Палессе GS575", который по производительности находится в самом низу линейки машин, выпускаемых холдингом. С другой стороны, по стоимости это так называемый бюджетный вариант, цена на который значительно ниже, чем на его более мощных собратьев.

"Этим летом мы отправим в Индию первый комбайн КЗС-575 с целью его испытаний и с последующей сертификацией", - подчеркнул Юрий Рафеев.

Согласно бизнес-плану, который разработали стороны, выпуск комбайнов на совместном предприятии начнется в 2018 году. По оценкам специалистов, ежегодная потребность Индии в новых комбайнах подобного класса составляет 4 тыс. единиц.

Поэтому у белорусско-индийского СП имеются хорошие перспективы и возможности для развития. Холдинг "Гомсельмаш" (история одноименного завода берет начало в 1930 году) - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входит в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин.

Техника "Палессе", которую выпускают на предприятии, включает 9 типов сельхозмашин, 23 базовые модели и 26 модификаций. Комбайны холдинга работают в том числе в России, Украине, Казахстане, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Иране, Китае, Республике Корея. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть.

 
 
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Холдинг "Гомсельмаш" и компания DVR Infratech Private Limited создадут совместное предприятие по сборке зерноуборочных комбайнов в индийском штате Раджастан.

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