Грузовик ГАЗ-232510 ОАО «Гомельхлебпром» угнали около полудня 13 июня в районном центре. Водитель машины не закрыл кабину и к тому же не забрал с собой ключи, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.





После самостоятельных безуспешных поисков водитель «хлебовозки» обратился в милицию. Спустя пару часов ГАЗ нашли возле педагогического университета. 30-летнего мужчину, который угнал автомобиль, задержали.

Возбуждено уголовное дело.