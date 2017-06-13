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В Мозыре с разгрузочной площадки магазина угнали "хлебовозку"
Грузовик ГАЗ-232510 ОАО «Гомельхлебпром» угнали около полудня 13 июня в районном центре. Водитель машины не закрыл кабину и к тому же не забрал с собой ключи, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.
После самостоятельных безуспешных поисков водитель «хлебовозки» обратился в милицию. Спустя пару часов ГАЗ нашли возле педагогического университета. 30-летнего мужчину, который угнал автомобиль, задержали.
Возбуждено уголовное дело.
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Спустя пару часов ГАЗ нашли возле от мозырского педагогического университета и задержали 30-летнего местного жителя.
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