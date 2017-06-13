ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осмоловку собрались сносить, на ее месте хотят видеть торговый пассаж и новые дома

14.06.2017 13:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Центральном районе начинается общественное обсуждение «Градостроительного проекта детального планирования территории в границах улиц Старовиленская — Киселева — Куйбышева — Коммунистическая». В границы этих улиц попадает Осмоловка, которую горожане и архитекторы не раз просили сохранить.

Споры вокруг двухэтажных домов в Осмоловке идут не первый год. Горожане, архитекторы, историки — все убеждали городские власти, что застройку надо сохранить и придать ей статус историко-культурного наследия. Вопрос поднимали и в Минкульте. Но главный архитектор города Павел Лучинович отмечал, что остается неясным вопрос, какое будущее у объектов этого района в случае придания ему статуса историко-культурной ценности.


Фото: Елена Зуева, TUT.BY

За сохранение Осмоловки было и Минприроды. Специалисты министерства говорили, что зеленая зона квартала очень важна для горожан, что зелени городу не хватает.

Но чиновники не раз заявляли: земля тут дорогая, а используется неэффективно. Теперь стало известно, как выглядит эффективное использование «золотой» земли в центре города.

По проекту, который выставили на общественное обсуждение, на месте Осмоловки появятся новые жилые дома с подземными автостоянками. По центру Осмоловки собираются разместить пассаж «Сторожевский» — крытую торговую улицу с подземными автостоянками. Появятся и детские садики — на 90 и 70 мест.

Двор возле школы № 188 хотят уплотнить еще одним жилым домом со встроенными офисами и подземными автостоянками. А рядом со школой хотят построить офисное здание.


Строить предлагают в два этапа. До 2020 года должны построить жилой дом в районе ул. Старовиленской, после 2020 года снесут дома в Осмоловке и построят на их месте новые. В результате, по планам проектировщиков, численность населения района увеличится с 1,8 тыс. до 3,4 тыс. человек. Площадь жилфонда вырастет почти в три раза — до 91 тысячи квадратных метров (примерно столько жилья в десятке девятиэтажек).


Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ.

Общественное обсуждение будет проходить с 23 июня по 17 июля. Презентация проекта состоится 26 июня в 18.30 в здании администрации Центрального района.

С проектными материалами можно ознакомиться с 23 июня по 10 июля в фойе 3-го этажа здания администрации Центрального района.

Все свои замечания и предложения в письменной форме по выставленному на общественное обсуждение проекту до 17 июля вы можете направить в администрацию Центрального района г. Минска с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6; электронный адрес: cen.stroi@minsk.gov.by).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо двухэтажек, за сохранение которых минчане и архитекторы так долго сражались, хотят построить элитное жилье, офисный центр и детсады.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Гомсельмаш" создаст СП в Индии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика