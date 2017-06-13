Ученые создали вещество, помогающее загорать без солнца

Ученые из Массачусетского университета разработали вещество, способствующее получению загара в отсутствие солнца. Статья об открытии опубликована в журнале Cell , кратко о нем рассказывает Газета.Ru .



Фото: Maciej Serafinowicz / Unsplash

Объектом их исследования стал ген MC1R, который отвечает за выработку меланина в коже. У людей, которые способны получать нормальный загар, этот ген под воздействием солнечного света запускает каскад реакций, которые заставляют клетки кожи вырабатывать меланин.

В своих экспериментах ученые использовали вещество — соль-индуцибельную киназу (SIK), которая оказалась способна искусственным образом запускать процессы производства меланина в коже.



Слева — необработанная кожа человека, в центре — кожа, обработанная форсколином, справа — кожа, обработанная новым составом. Фото: Nisma Mujahid and David Fisher/Department of Dermatology, Massachusetts General Hospital

В экспериментах с кусочками кожи в чашке Петри и живыми мышами воздействие вещества приводило к устойчивому потемнению, которое начинало исчезать примерно спустя неделю.

Ученые утверждают, что новое вещество способно вызывать загар на любых типах кожи, кроме того, его действие предотвращает онкологические заболевания кожи, вызванные действием ультрафиолетового излучения. «Это не поддельный, а настоящий загар. Для него всего лишь не требуется солнца», — пояснил профессор Дэвид Фишер, автор исследования.