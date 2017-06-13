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Мечта детства реализована: появились подвесные палатки-коконы

14.06.2017 14:05 — Разное | Tut.by  
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Англичане  из компании Cocoon Tree Tent создали палатку, которая крепится к деревьям. Основу палатки-шара диаметром 3 метра составляют гнутые алюминиевые трубы, обтянутые прочным непромокаемым тентом. Кокон имеет вход и окошко из прозрачной пленки. 

Вся конструкция подвешивается на канаты. Варианты закрепления палатки-шара на деревьях могут быть самые разные.


Чем больше канатов-креплений — тем меньше будет раскачиваться кокон.


Создатели конструкции предлагают кокон и как палатку для походов и как элемент городка коконов.



Причем готовы поставить все необходимое в комплекте: и веревочные лестницы, и компакт-души с поддонами, и компакт-унитазы.


3-метровая палатка-шар рассчитана на двух отдыхающих. А любители пляжного релакса найдут в подвесном коконе идеальное укрытие от солнечных лучей.
Источник: http://www.novate.ru/blogs/110617/41723/

3-метровая палатка-шар рассчитана на двух человек. Выдерживает, как утверждают производители, 200 килограммов.


Главный минус палатки-кокона — ее цена, сопоставимая с ценой дачи в 6 соток со старым домиком на ней.

 
 
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