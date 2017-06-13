Мечта детства реализована: появились подвесные палатки-коконы

Англичане из компании Cocoon Tree Tent создали палатку, которая крепится к деревьям. Основу палатки-шара диаметром 3 метра составляют гнутые алюминиевые трубы, обтянутые прочным непромокаемым тентом. Кокон имеет вход и окошко из прозрачной пленки.



Вся конструкция подвешивается на канаты. Варианты закрепления палатки-шара на деревьях могут быть самые разные.





Чем больше канатов-креплений — тем меньше будет раскачиваться кокон.





Создатели конструкции предлагают кокон и как палатку для походов и как элемент городка коконов.









Причем готовы поставить все необходимое в комплекте: и веревочные лестницы, и компакт-души с поддонами, и компакт-унитазы.







Источник: http://www.novate.ru/blogs/110617/41723/ 3-метровая палатка-шар рассчитана на двух отдыхающих. А любители пляжного релакса найдут в подвесном коконе идеальное укрытие от солнечных лучей.Источник:

3-метровая палатка-шар рассчитана на двух человек. Выдерживает, как утверждают производители, 200 килограммов.





Главный минус палатки-кокона — ее цена, сопоставимая с ценой дачи в 6 соток со старым домиком на ней.