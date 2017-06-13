Пожар в лондонской высотке: погибли шесть человек



© REUTERS Toby Melville Пожар многоэтажки в Лондоне: пострадали 30 человек

По заявлению правоохранителей, поисково-спасательные работы продолжаются. Огонь вспыхнул в ночь на среду в 24-этажном здании на западе Лондона. Более 50 пострадавших в результате пожара госпитализированы. Около 120 семей могли пострадать, сообщили пожарные. Эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

Пожар все еще тушат. На месте происшествия трудятся 200 пожарных и десятки врачей. Сообщается, что угрозы обрушения здания нет.

По данным полиции, идентификация тел погибших займет значительное время. Причину пожара еще предстоит установить. В настоящее время остаются перекрытыми автодороги в районе пожара, в том числе и дорога, ведущая в аэропорт Хитроу.

Полиция Лондона попросила воздержаться жителей и гостей города от поездок в район ЧП. Тем временем сотни людей ищут своих родственников из дома, в котором произошел пожар.