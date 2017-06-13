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Пожар в лондонской высотке: погибли шесть человек
14.06.2017 14:07 — Разное | Sputnik Беларусь
© REUTERS Toby Melville
Пожар все еще тушат. На месте происшествия трудятся 200 пожарных и десятки врачей. Сообщается, что угрозы обрушения здания нет.
По данным полиции, идентификация тел погибших займет значительное время. Причину пожара еще предстоит установить. В настоящее время остаются перекрытыми автодороги в районе пожара, в том числе и дорога, ведущая в аэропорт Хитроу.
Полиция Лондона попросила воздержаться жителей и гостей города от поездок в район ЧП. Тем временем сотни людей ищут своих родственников из дома, в котором произошел пожар.
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При пожаре в многоэтажном жилом доме в Лондоне погибли как минимум шесть человек, число жертв может расти, сообщила в среду полиция города. Смотрите на видео, как...
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