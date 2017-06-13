На трассе М6 микроавтобус подмял под себя скутер: пострадали два человека

Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло днем 14 июня на трассе Минск — Гродно. Об этом сообщили в ГАИ региона.





По информации ГАИ, водитель микроавтобуса Mercedes ехал по трассе М6 со стороны Минска и на 258-м километре дороги совершил столкновение с попутным скутером Hors.

В результате ДТП супруги, ехавшие на мопеде, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.