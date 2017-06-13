|
На трассе М6 микроавтобус подмял под себя скутер: пострадали два человека
Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло днем 14 июня на трассе Минск — Гродно. Об этом
По информации ГАИ, водитель микроавтобуса Mercedes ехал по трассе М6 со стороны Минска и на 258-м километре дороги совершил столкновение с попутным скутером Hors.
В результате ДТП супруги, ехавшие на мопеде, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла днем 14 июня в Гродненской области.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии