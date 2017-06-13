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Крупнейший порносайт рассказал о главных предпочтениях своих посетителей за последние 10 лет

14.06.2017 14:49 — Разное | Tut.by  
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Крупнейший в мире сайт для взрослых PornHub, празднующий в этом году юбилей, проанализировал свой десятилетний опыт и рассказал о главных привычках и предпочтениях посетителей ресурса. Результаты исследования приводятся в New York Magazine, перевод опубликован на lenta.ru.


Так, миллениалы, так называемое поколение Y, родившихся после 1981 года, предпочитают косплей (любят переодеваться в костюмы известных персонажей), женщины чаще всего интересуются лесби-видео, а на просмотр порно с рыжими посетители PornHub тратят в среднем 6,5 минут вместо традиционных 11-ти.

Самое популярное время для просмотра порно — полночь. Трафик сайта в среднем на 17 процентов снижается в День святого Валентина, преимущественно вечером, а в канун Рождества он падает на 45 процентов. Однако ранним утром Рождества посещаемость сайта резко возрастает (на 34 процента).

PornHub также установил, что на предпочтения людей влияют текущие события и тренды. Так, в 2012 году во время бума йоги вырос спрос на йога-порно. После смерти Фиделя Кастро увеличился интерес к видео про кубинских служанок. После того как было объявлено о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, трафик PornHub вырос на десять процентов. А когда в январе СМИ рассказали об оргии, якобы устроенной Трампом в отеле «Ритц Карлтон», на 289 процентов увеличились поиски по запросу «золотой дождь».

New York Magazine, посвятивший номер исследованию PornHub, назвал его «отчетами Кинси нашего времени». В середине XX века биолог, зоолог и энтомолог, основатель Института исследования секса Альфред Кинси выпустил две монографии о сексуальном поведении человека — «Сексуальное поведение самца человека» и «Сексуальное поведение самки человека», которые и принято назвать «отчетами Кинси».

PornHub — крупнейший по посещаемости порносайт в интернете. Ресурс содержит около 10 миллионов видео, ежедневно его посещает около 75 миллионов пользователей.

 
 
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Так, миллениалы, так называемое поколение Y, родившихся после 1981 года, предпочитают косплей.

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