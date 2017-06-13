Санкции против Беларуси Трамп продлил еще на год /

Президент США Дональд Трамп накануне продлил санкции в отношении некоторых белорусских представителей власти, о чем сообщается в релизе Белого дома. Санкции были введены еще в 2006 году в бытность президентом Джорджа Буша-младшего по итогам белорусских президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко, набрав 83% голосов избирателей. Прокомментировать решение Трампа мы попросили политического эксперта, специалиста в области американистики Павла Потапейко.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусский МИД ответил Трампу о продлении санкций

"Пора понять, что никакие санкции в истории человечества не работали, они никогда не сокрушили ни один режим. Стоит также отметить, что Конгресс сейчас входит в клинч с Трампом, "зарезав" несколько его законопроектов. Разворачивается битва истеблишмента с президентом США. Не исключено, что кто-то из деятелей нашей оппозиции поехал в США и "канючил" в приемной какого-то конгрессмена или сенатора о продлении санкций, тем самым пытаясь обратить на себя внимание, ибо финансировать белорусскую оппозицию американцы, похоже, больше не планируют", — отметил эксперт.

Полный список белорусских чиновников Белый дом не раскрывает, известно лишь, что в списке кроме главы государства находятся Виктор Лукашенко, бывший заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич, глава Центризбиркома Лидия Ермошина и управделами президента Виктор Шейман. Санкции продлены на год, начиная с 16 июня.

Комментарий Павла Потапейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.