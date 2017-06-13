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В Праге в странном ДТП погибла белорусская художница

14.06.2017 15:00 — Разное | БДГ  
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Молодая белорусская художница Юлия Качук погибла под колесами трамвая в Праге.

СМИ сообщают, что трагедия произошла в ночь с 12 на 13 июня в центре столицы Чехии Праге. Предполагается, что девушка переходила пути между стоящими вагонами трамвая, затем водитель начал движение, не заметив ее. Так ли это было, пока неизвестно.

Юлии Качук был 31 год, она является единственной дочерью краеведа Юрия Качука, автора книги «Моц смаку». И отец, и дочь жили в городе Зельва Гродненской области Беларуси. Юлия Качук – выпускница экономического факультета в Праге. Занималась искусством.

В данное время инцидент расследуется пражскими полицейскими, МИД Беларуси проверяет поступившую информацию.

 
 
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Молодая белорусская художница Юлия Качук погибла под колесами трамвая в Праге.

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