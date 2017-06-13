Футбольный клуб «Динамо-Брест» продлил контракт с полузащитником Леандро Торресом. Новое соглашение 28-летнего аргентинца рассчитано на два года. Об этом сообщается на сайте команды .



Фото: ФК «Динамо-Брест»

Леандро пополнил состав «Динамо-Брест» в июле 2016 года. За это время аргентинец провел 31 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач, а также был трижды признавался болельщиками лучшим игроком месяца.

Спортивный директор «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук после подписания контракта выразил надежду на долгое и плодотворное сотрудничество:

— Мы довольны, что нашли компромисс и подписали это соглашение. Леандро — ведущий игрок нашего клуба и всего чемпионата. Надеемся, он поможет нам не только в высшей лиге, но и в еврокубках. Я уверен, что нынешний его уровень — это не потолок. Всегда есть куда расти. Приятно, что обе стороны подписывали контракт с радостью и заинтересованностью. Он поможет клубу, а клуб сделает все возможное, чтобы ему здесь было комфортно.

Леандро Торрес заявил, что он счастлив и рад чувствовать себя важной частью команды.