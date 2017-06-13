Недельный отдых в 4-звездочном болгарском отеле с вылетом из Минска и питанием по системе «полупансион» обойдется в 220 евро, а поездка в ОАЭ на 8 дней с остановкой в 5-звездочном отеле — почти в 2 раза дороже. Почему так дешево? Потому что это не обычная туристическая поездка, а рекламный тур, куда приглашают сотрудников турфирм: чтобы те вживую увидели, что потом будут предлагать клиентам. FINANCE.TUT.BY разобрался в том, как выглядят «рекламники», в которые отправляются представители белорусских турагентств, и оплачивает такие поездки.

Напомним, в мае португальская компания открыла вакансию путешественника с зарплатой в 2,5 тысячи евро в месяц, который будет ездить по миру и писать заметки о своих приключениях.



Фото: Reuters. Фото носит иллюстративный характер

«Осматриваешь по 10−15 отелей в сутки, и к концу дня просто падаешь с ног»

Программа типичного рекламного тура — это, в первую очередь, осмотр территории и номеров отелей, несколько экскурсий и весьма ограниченное количество свободного времени. Иногда группе дается полноценный день отдыха перед вылетом домой.

— Если это Турция, Болгария или Египет, значит, ты осматриваешь по 10−15 отелей в сутки, и к концу дня просто падаешь с ног, — описывает минчанка Полина, которая раньше работала в турфирме и не раз ездила в «рекламники». — Но если речь идет о Мальдивах или Сейшелах, значит, посещаешь 2−3 отеля и в остальное время отдыхаешь. По питанию чаще всего — либо all inclusive, либо завтрак и ужин при отеле. На обед турагентов могут приглашать в ресторан национальной кухни: например, так было в Латвии. Иногда на полноценный обед из-за инспекции отелей просто не остается времени.

Сотрудница «Мегатурбай» Елена Хоменкова рассказывает, что больше всего отелей ей приходилось осматривать в Турции.

— Максимальное число — двадцать в день. Территории у них большие, поэтому инспекция занимает от 20 минут до часа. Каши в голове нет, потому что в каталоге делаешь пометки. Я стараюсь записывать еще какие-то характерные черты, вроде «большой конь в холле» — так сразу вспоминаешь, что это за отель.



Фото: Reuters

Компания «Интерсити» проводит рекламные туры один-два раза в год. Направления — Шри-Ланка, Болгария, Черногория, Турция, Грузия, Испания. Как правило, каждому менеджеру за год удается куда-то съездить. В среднем тур длится от пяти до семи дней. Еще года два назад в «рекламниках» обычно заселяли в трехзвездочные отели, где кормили только завтраком и ужином. Сейчас уровень отелей стал выше, а питание все чаще all inclusive. Например, в этом году в турах «Интерсити» по Черногории и Болгарии менеджеры останавливались в четырех- или пятизвездочных отелях.

Сотрудники «Ростинга» ездят в рекламные туры дважды в год — весной и осенью, в низкий сезон. Чаще всего это Болгария, Греция, Черногория, Испания, Италия, Грузия и Кипр. «Но если менеджер может себе это позволить (есть время, средства, свободный коридор), то он за год может и чаще путешествовать», — рассказывают в компании.

Компания Tez Tour чаще всего возит агентов в популярные среди белорусских туристов страны — Турцию, Болгарию, Египет, Грецию, Испанию и на Кипр. Традиционно организует инфотуры по новым направлениям или регионам вроде Италии или Австрии. В компании отмечают, что повышенный спрос у агентств — на инфотуры в экзотические страны: ОАЭ, Таиланд, Доминикана, Мальдивы и Мексика.

— В зависимости от страны проживание организуется в отелях 4−5 звезд, — говорят в Tez Tour. — Рабочий день длится в среднем с девяти утра до шести вечера, естественно, с перерывом на обед. Однако есть страны, в которых существуют определенные правила: например, в Турции не рекомендуют в день осматривать более десяти отелей, чтобы менеджер мог сохранить четкость впечатлений. В Египте отели не подтверждают визиты инфогрупп после 14.00. Это связано с ранним закатом солнца, ведь каждый отель хочет представить свою территорию в наилучшем виде.



Фото: Reuters. Фото носит иллюстративный характер

Кто платит за «рекламник»?

— То, как производится оплата, зависит от туроператора, который планирует поездку. В одних случаях работает система накопления бонусных баллов: условно говоря, продал тур на 1500 евро, а за это на условный счет менеджера перечисляется 30 баллов, — объясняет Полина. — Если баллов не хватает, недостающую сумму докладывает сам сотрудник. Можно проявить инициативу: пообещать руководству за сезон продать определенное количество туров по данному направлению. Если сдержишь обещание, компенсируют стоимость поездки. Но принимающая сторона на «рекламниках» явно не экономит, оплата в любом случае чисто символическая. Например, за инфотур в Турцию можно заплатить 305 долларов на неделю — с осознанием того, что один перелет стоит 300 долларов.

Сумма баллов, в которую оцениваются продажи, варьируется от количества туристов и конкретного направления, а также времени бронирования — например, раннее бронирование может «стоить» больше баллов. Один из «рекламников», в который ездила Полина, целиком оплачивало посольство Шри-Ланки, заинтересованное в развитии туризма в регионе. Но бывает и так, что менеджер сам платит за поездку и питание, уточняет Полина.

В агентстве Tez Tour вопрос с оплатой решается на усмотрение каждого отдельного агентства: инфотур оплачивает либо менеджер самостоятельно, либо агентство, в котором он работает. В турагентстве «Интерсити» к рекламным турам относятся как к командировкам: платить за такие поездки сотрудники обычно не должны. А в офисе туроператора «Ростинг» считают, что рекламные туры интересны непосредственно менеджеру, поэтому за знания — то есть путешествия — он платит самостоятельно. Но в компании также существуют бонусные программы, которые позволяют «отбивать» поездку. Покрыть стоимость тура менеджеру можно с процента продаж по данному направлению:

— Все зависит от направления, от стоимости — но в среднем, менеджеру достаточно продать тур 10−15 туристам, чтобы его собственная поездка окупилась. Все реально, было бы желание.

Если менеджер не следует программе рекламного тура, например, опаздывает на экскурсию или отказывается от осмотра отелей, у него могут потребовать оплатить полную стоимость поездки — и обязательно сообщат работодателю.



Фото: Reuters

Можно ли отдохнуть в «рекламнике»

— В туризме ходить и смотреть отели более утомительно, чем их продавать, — говорит Полина. — Но менеджеры все равно стремятся в такие туры: увидев страну своими глазами, лучше потом продаешь направление.

По мнению Ивана Романовича, сотрудника операторского отдела «Ростинга», рекламные туры для менеджеров — больше работа, нежели отдых: все-таки значительная часть дня уходит на осмотр отелей. Но в конце сезона «Ростинг» старается организовать туры с более свободным графиком, чтобы у участников была возможность развеяться.

Один из последних рекламных туров, в которые ездил Иван, был в Грузию: за девять дней удалось посмотреть Тбилиси, Кутаиси и Аджарию.

— Грузия — это просто сказочная страна, начиная от замечательных людей и заканчивая историей и традициями. И природа очень красивая! Тур был сугубо рабочий: обширная насыщенная программа, особо отдыхать не пришлось.

Елена Хоменкова тоже говорит о том, что в инфотурах «особо не расслабишься, все равно утром надо быть на работе». Потому предпочитает туры, где работы больше, а отдыха меньше: сэкономленное время лучше провести в отпуске с друзьями.