ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Террористы сделали из Kia машину для смертников

14.06.2017 15:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Иракская армия захватила необычный трофей — бронированный кроссовер Kia Sportage, который террористы ИГИЛ превратили в машину для смертников. Видео, на котором можно рассмотреть «тюнингованный» автомобиль, было размещено на YouTube.


Изображение: youtube.com

Террористы убрали лобовое стекло, вместо которого поставили стальной лист, оставив для водителя небольшую смотровую щель, закрытую толстым стеклом.


Изображение: youtube.com

Изображение: youtube.com

Фронтальную часть закрыли стальным каркасом, который должен защитить автомобиль от пуль. Задние сидения были убраны, чтобы в освободившемся пространстве разместить взрывчатку. Колесные арки также были закрыты стальными листами.

Читайте также: В Ливии построили броневик-монстр, скрестив танк и БТР

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Террористы убрали лобовое стекло, вместо которого поставили стальной лист, оставив для водителя небольшую смотровую щель

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Да тут каждый второй академик: минчане о возможном сносе Осмоловки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика