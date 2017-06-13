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Террористы сделали из Kia машину для смертников
Иракская армия захватила необычный трофей — бронированный кроссовер Kia Sportage, который террористы ИГИЛ превратили в машину для смертников. Видео, на котором можно рассмотреть «тюнингованный» автомобиль, было
Террористы убрали лобовое стекло, вместо которого поставили стальной лист, оставив для водителя небольшую смотровую щель, закрытую толстым стеклом.
Фронтальную часть закрыли стальным каркасом, который должен защитить автомобиль от пуль. Задние сидения были убраны, чтобы в освободившемся пространстве разместить взрывчатку. Колесные арки также были закрыты стальными листами.
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Террористы убрали лобовое стекло, вместо которого поставили стальной лист, оставив для водителя небольшую смотровую щель
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