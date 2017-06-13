Террористы сделали из Kia машину для смертников

Иракская армия захватила необычный трофей — бронированный кроссовер Kia Sportage, который террористы ИГИЛ превратили в машину для смертников. Видео, на котором можно рассмотреть «тюнингованный» автомобиль, было размещено на YouTube.



Изображение: youtube.com

Террористы убрали лобовое стекло, вместо которого поставили стальной лист, оставив для водителя небольшую смотровую щель, закрытую толстым стеклом.



Изображение: youtube.com



Изображение: youtube.com

Фронтальную часть закрыли стальным каркасом, который должен защитить автомобиль от пуль. Задние сидения были убраны, чтобы в освободившемся пространстве разместить взрывчатку. Колесные арки также были закрыты стальными листами.