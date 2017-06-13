12 июня 1934 года в Минске открылся стадион «Динамо». Сейчас арена переживает длительную и масштабную реконструкцию, которая началась в 2012 году.

Срок сдачи обновленного стадиона запланирован на 1 января 2018 года. Строители обещали, что газон зазеленеет уже в середине текущего года.

Как сообщал ранее глава федерации футбола Беларуси Сергей Румас , вполне возможно, что финал Кубка Беларуси в 2018 году пройдет именно на «Динамо». Также в планах значится борьба за проведение финала Лиги Европы — 2018.

В 2019 году на стадионе пройдет церемония открытия и состоится часть соревнований II Европейских игр.

Как выглядит арена сейчас, смотрите в фоторепортаже пресс-службы футбольного клуба «Динамо-Минск».



Фото: vk.com/fc_dinamominsk





















































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