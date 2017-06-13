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Как выглядит стадион "Динамо", которому исполнилось 83 года
12 июня 1934 года в Минске открылся стадион «Динамо». Сейчас арена переживает длительную и масштабную реконструкцию, которая началась в 2012 году.
Срок сдачи обновленного стадиона запланирован на 1 января 2018 года. Строители обещали, что газон зазеленеет уже в середине текущего года.
Как сообщал ранее
В 2019 году на стадионе пройдет церемония открытия и состоится часть соревнований II Европейских игр.
Как выглядит арена сейчас, смотрите в фоторепортаже пресс-службы футбольного клуба «Динамо-Минск».
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Как выглядит арена сейчас, смотрите в фоторепортаже пресс-службы футбольного клуба "Динамо-Минск".
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