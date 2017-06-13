ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Да тут каждый второй академик: минчане о возможном сносе Осмоловки

14.06.2017 15:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

О том, за что нужно любить исторический район Минска — Осмоловку — одни минчане рассуждают подолгу, а другие утверждают, что здесь и говорить не о чем — район нужно сохранить как городскую ценность.

Да тут каждый второй академик: минчане о возможном сносе Осмоловки
© Sputnik/ Виктор Толочко
Приказано уничтожить: минские власти хотят полностью снести Осмоловку

Многие опрошенные рассказали, что прожили здесь едва ли не всю жизнь, знают соседей и уверяют, что едва ли не каждый второй из них — академик или иной представитель интеллигенции.

Сегодня жители района узнали, что в планах администрации города — снести жилую застройку и заменить ее на бизнес-центр и высотные здания. Переезжать из своих домов большинство жителей отказываются. Какие деревья растут в Осмоловке и кто здесь живет, смотрите на видео Sputnik.

Смотрите также:

Как Мурзики и Барсики позировали в Осмоловке>>

Исторический район столицы не признали культурной ценностью>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что минчане думают о потенциальном сносе домов в исторической части Минска, о котором заговорили столичные власти, смотрите в опросе Sputnik.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядит стадион "Динамо", которому исполнилось 83 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика