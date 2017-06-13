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Да тут каждый второй академик: минчане о возможном сносе Осмоловки
14.06.2017 15:44 — Разное | Sputnik Беларусь
О том, за что нужно любить исторический район Минска — Осмоловку — одни минчане рассуждают подолгу, а другие утверждают, что здесь и говорить не о чем — район нужно сохранить как городскую ценность.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Многие опрошенные рассказали, что прожили здесь едва ли не всю жизнь, знают соседей и уверяют, что едва ли не каждый второй из них — академик или иной представитель интеллигенции.
Сегодня жители района узнали, что в планах администрации города — снести жилую застройку и заменить ее на бизнес-центр и высотные здания. Переезжать из своих домов большинство жителей отказываются. Какие деревья растут в Осмоловке и кто здесь живет, смотрите на видео Sputnik.
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Что минчане думают о потенциальном сносе домов в исторической части Минска, о котором заговорили столичные власти, смотрите в опросе Sputnik.
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