Да тут каждый второй академик: минчане о возможном сносе Осмоловки

О том, за что нужно любить исторический район Минска — Осмоловку — одни минчане рассуждают подолгу, а другие утверждают, что здесь и говорить не о чем — район нужно сохранить как городскую ценность.



© Sputnik/ Виктор Толочко Приказано уничтожить: минские власти хотят полностью снести Осмоловку

Многие опрошенные рассказали, что прожили здесь едва ли не всю жизнь, знают соседей и уверяют, что едва ли не каждый второй из них — академик или иной представитель интеллигенции.

Сегодня жители района узнали, что в планах администрации города — снести жилую застройку и заменить ее на бизнес-центр и высотные здания. Переезжать из своих домов большинство жителей отказываются. Какие деревья растут в Осмоловке и кто здесь живет, смотрите на видео Sputnik.

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