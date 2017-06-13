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На "Джазовых вечерах" пройдет всебелорусский джем-сейшн

14.06.2017 16:01 — Разное | Tut.by  
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«Джазовые вечера с Банком БелВЭБ» приглашают белорусских джазовых музыкантов принять участие в большом джем-сейшене. Акция пройдет в рамках заключительного концерта фестиваля на сцене возле Ратуши в субботу, 24 июня.


Следующий концерт состоится 17 июня. Хедлайнером вечера будет бас-гитарист Кристиан Галвез (Чили) — лучший джазовый исполнитель Латинской Америки 2000 и 2004 гг., номинант American Music Awards 2005. Он выступит с трубачом Кристианом Кутюрруфо (Чили) и барабанщиком Назаром Реджеповым (Туркменистан). Также зрителей ждет встреча с концертным оркестром Бориса Мягкова и «Трио Константина Горячего».

А вот 24-го июня ожидается большой джем.

— Джаз — это прежде всего импровизация. Поэтому мы хотим завершить фестиваль большим джемом, в котором сыграют джазовые музыканты из разных уголков Беларуси, — говорит музыкальный продюсер фестиваля Андрей Калина. — Они вместе исполнят знаменитую пьесу «Караван», одну из эталонных версий которой записал в 1944 году Джаз-оркестр БССР под управлением Эдди Рознера. Это истоки и мирового, и белорусского джаза.


Заявки на участие необходимо отправлять до 19 июня включительно на адрес belvebjazz@gmail.com. Заявка должна включать: 1) имя, фамилию исполнителя и название инструмента; 2) ссылку на видео- или аудиозапись с вашим участием; 3) контактный телефон.

Помимо этого, в программе выступит Клив Джонс (США) — певец, композитор, исполняющий симбиоз госпела, ритм-энд-блюза, фанка и традиционного джаза, обладатель безграничных вокальных возможностей и звания «Открытие года» от авторитетного сайта SoulTracks.com. Также примут участие: композитор, гитарист, лютнист и певец Набиль Хемир (Тунис), вокальный квартет Minsk Voices, Premier Orchestra.

Начало всех концертов в 20.00.


 
 
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Организаторы "Джазовых вечеров с Банком БелВЭБ" приглашают белорусских джазовых музыкантов принять участие в большом джем-сейшене.

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