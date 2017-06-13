В США совершено покушение на конгрессмена





Неизвестный открыл огонь неподалеку от Вашингтона по группе людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ.

Как сообщил телеканал Fox News, Скализ был ранен в бедро. Всего пострадали не менее пяти человек, заявил в эфире CNN депутат палаты представителей Мо Брукс. Стрелок был задержан.

Стрельба произошла на мероприятии палаты представителей в Виргинии. В это время Скализ и его помощники тренировались на бейсбольной площадке.

Телеканал CNN сообщает, что всего было сделано 50-100 выстрелов, стрельба велась из автоматического оружия.

Депутат палаты представителей Мо Брукс:

"Мы использовали мой ремень, чтобы с его помощью наложить жгут на его (Скализа - ред.) ногу. Я бегал вокруг бейсбольной площадки. Было где-то 20-30-40 выстрелов. В конце концов, стрелок начал делать круги вокруг третьей базы, и я упал на землю рядом с парнем с пулевым ранением в ноге".

Республиканец Рон Десейнтс:

"Я ушел пораньше, наверное, за пару минут до того, как это произошло, и садился в машину с одним из моих коллег Джеффом Дунканом, когда к нам подошел парень и спросил, где тут республиканцы и демократы. Это было немного странно. И потом он пошел туда, где все это произошло. Мы рассказали это полиции. Если бы полиции, охраняющей конгресс, там не было, началась бы бойня. Если бы он добрался до остальных, никаких шансов у нас не было".