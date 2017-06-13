Голландские рыбаки поймали двухголовую морскую свинью

Научно-популярный журнал New Scientist сообщил о необычном улове голландских рыбаков в Северном море. Им в сети попалось двухголовое существо, похожее на дельфина.



Фото: Online Journal of the Natural History Museum Rotterdam/Хенк Танис

Необычная находка сильно испугала рыбаков, которые поспешили выкинуть странную рыбу обратно в море. Но перед этим голландцы сделали несколько фотографий, которые потом передали ученым.

По снимкам ученые определили, что перед ними детеныш морской свиньи (Phocoena phocoena) из семейства морских млекопитающих подотряда зубатых китов. Ранее они причислялось к семейству дельфиновых.

Специалист Национального исторического музея Роттердама (Нидерланды) Эрвин Компанье (Erwin Kompanje) отметил, что детеныш дельфина умер сразу после рождения.

Издание пишет, что необычная мутация может происходить двумя способами: изначально отдельные эмбрионы могут сливаться друг с другом, либо зигота частично расщепляется в процессе раннего развития.