ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ опубликовала кадры дрифта пьяной брестчанки на Mercedes

14.06.2017 16:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Ранее Sputnik со ссылкой на ГАИ региона сообщал, что 26-летняя брестчанка за рулем Mercedes S-класса "крутила пончики" в ночь на 6 июня на пересечении улиц Янки Купалы и Пионерской, однако, увидев автомобиль ГАИ, пыталась скрыться.

Экипаж начал преследование, погоня была недолгой — "Мерседес" брестчанки врезался в дорожный знак, после чего вылетел в кювет. По информации ГАИ, в крови у девушки было 2,5 промилле алкоголя.

В итоге, как рассказали в Госавтоинспекции, два дня назад было вынесено решение в отношении брестчанки, ее лишили водительских прав сроком на пять лет, также она заплатит штраф в размере около тысячи долларов в эквиваленте.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пьяная женщина устроила дрифт в центре Бреста, а потом пыталась скрыться от ГАИ. Смотрите кадры с места инцидента, записанные камерой видеонаблюдения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Легионер минского "Динамо" заключил контракт со шведским клубом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика