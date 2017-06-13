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ГАИ опубликовала кадры дрифта пьяной брестчанки на Mercedes
14.06.2017 16:52 — Разное | Sputnik Беларусь
Ранее Sputnik
Экипаж начал преследование, погоня была недолгой — "Мерседес" брестчанки врезался в дорожный знак, после чего вылетел в кювет. По информации ГАИ, в крови у девушки было 2,5 промилле алкоголя.
В итоге, как рассказали в Госавтоинспекции, два дня назад было вынесено решение в отношении брестчанки, ее лишили водительских прав сроком на пять лет, также она заплатит штраф в размере около тысячи долларов в эквиваленте.
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Пьяная женщина устроила дрифт в центре Бреста, а потом пыталась скрыться от ГАИ. Смотрите кадры с места инцидента, записанные камерой видеонаблюдения.
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