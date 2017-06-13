ГАИ опубликовала кадры дрифта пьяной брестчанки на Mercedes

Ранее Sputnik со ссылкой на ГАИ региона сообщал , что 26-летняя брестчанка за рулем Mercedes S-класса "крутила пончики" в ночь на 6 июня на пересечении улиц Янки Купалы и Пионерской, однако, увидев автомобиль ГАИ, пыталась скрыться.

Экипаж начал преследование, погоня была недолгой — "Мерседес" брестчанки врезался в дорожный знак, после чего вылетел в кювет. По информации ГАИ, в крови у девушки было 2,5 промилле алкоголя.

В итоге, как рассказали в Госавтоинспекции, два дня назад было вынесено решение в отношении брестчанки, ее лишили водительских прав сроком на пять лет, также она заплатит штраф в размере около тысячи долларов в эквиваленте.